Elezioni: il commento di Luca Sut coordinatore regionale MoVimento 5 Stelle

"Il centrodestra in Italia ha vinto, ma il M5S ha dimostrato ancora una volta di essere vivo. A livello nazionale registriamo una rimonta importante, grazie a un Giuseppe Conte che ha saputo parlare agli italiani che credono fortemente in un modello progressista di Paese. Ora continueremo a difendere il nostro progetto politico dai banchi dell'opposizione, assieme alle misure approvate in questi anni dal M5S". "Il dato del Friuli Venezia Giulia che ci riguarda è in linea con quanto atteso stando ai sondaggi, e rappresenta per noi un punto di partenza su cui lavorare in vista delle Regionali del 2023. È in corso inoltre un processo di riorganizzazione nei territori, e il Fvg sta già facendo la sua parte nel piano di radicamento locale". "Oggi siamo una forza matura che può guardare al futuro contando su un' esperienza e su una strutturazione interna che va crescendo. Per questo, a prescindere dalla mia rielezione alla Camera di cui sapremo nelle prossime ore, guardo al domani politico con ottimismo e con l'intento di continuare a dare il massimo, nelle battaglie che ci aspettano e per il nuovo corso del Movimento".