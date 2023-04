Elezioni: M5s Fvg Luca Sut: “coalizione Moretuzzo ha lavorato per dare alternativa. Fedriga governerà ancora senza visione strategica?” 

“Prendiamo atto della volontà degli elettori del Friuli Venezia Giulia – secondo le prime proiezioni diffuse – che hanno scelto di premiare la giunta Fedriga uscente, giunta e presidente in particolare, che hanno saputo raccogliere consenso negli anni di governo e negli ultimi mesi in particolare, attraverso ingenti elargizioni di risorse – grazie al PNRR e agli ultimi governi Nazionali – e avvio di progetti senza, tuttavia, una visione strategica di crescita della Regione che sconta una serie di problematiche irrisolte a partire dalla sanità, infrastrutture, trasporti, economia e ambiente”. Lo afferma il coordinatore regionale Luca Sut del MoVimento 5Stelle Fvg. “Siamo altresì preoccupati per la forte astensione da parte del corpo elettorale che evidenzia come la politica del consenso premia chi ha ricevuto e disillude ed emargina, ciò unitamente alla incapacità di comunicare una progettualità diversa che in Friuli Venezia Giulia che c’era grazie alla coalizione alternativa a Fedriga. La nostra regione è terra di laboratori politici da tempo e per il futuro, laddove ci possano esistere punti di convergenza – come nel caso dei nostri 10 punti programmatici – si può ipotizzare un cammino al fianco di altre forze politiche progressiste”. “La coalizione nata attorno al candidato Massimo Moretuzzo ha lavorato in questo ultimo mese per portare ai cittadini del Friuli Venezia Giulia una alternativa al centro-destra guidato da Massimiliano Fedriga”. Lo afferma ancora il coordinatore regionale del MoVimento 5Stelle Luca Sut. “Fedriga grazie alle risorse messe a disposizione dagli ultimi governi e soprattutto dal PNRR ha potuto distribuire a pioggia molte risorse che lo hanno avvantaggiato dal punto di vista del consenso elettorale ma come abbiamo sempre detto non danno al Friuli Venezia Giulia una visione di futuro lungimirante. Continuerà a governare ancora vista?”.