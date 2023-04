Regionali: Liva (Pd), delusi ma non domati

“Il Pd ha fatto tutto il possibile nelle condizioni date, il risultato ci lascia delusi ma non siamo domati né disposti a cedere il campo. Andiamo alla sfida delle europee del prossimo anno con la massima determinazione, lanciando già da ora un appello alle forze civiche. Siamo partiti da condizioni iniziali difficilissime inclusa la sconfitta alle politiche, in 4 mesi abbiamo costruito una coalizione, individuato un candidato credibile e abbiamo lottato a mani nude contro una destra che ha speso una massa di soldi nella macchina della propaganda. Abbiamo dato il massimo con i nostri candidati e militanti. Resta Fedriga con una maggioranza di destra ancora più marcata ma noi abbiamo impostato un percorso di opposizione da consolidare. Il lavoro politico deve riprendere per ripartire da qui, in Consiglio regionale e di nuovo nella società”. Lo ha dichiarato il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, commentando l’esito delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia.