Eliminazione dei passaggi a livello nel Comune di Cervignano. Inammissibile dividere a metà una frazione

“I progetti del PNRR non possono non tenere conto delle comunità e comprometterne la qualità di vita.” Così si sono espressi Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG e Loris Petenel, consigliere comunale a Cervignano del Friuli della lista “IlPonte”, in un sopralluogo avvenuto ieri in frazione di Scodovacca a Cervignano insieme a Giorgio Comisso, residente nella frazione e già Consigliere Comunale.” “Non c’è dubbio che il passaggio a livello sulla trafficata linea ferroviaria Trieste – Venezia, che divide a metà la frazione, vada chiuso. Ma non è accettabile che la parte residenziale di Scodovacca venga divisa dal suo centro storico cinquecentesco. Non è sufficiente un sottopasso ciclopedonale ma è indispensabile un sottopasso anche per gli autoveicoli. Altrimenti per connettere le due metà di Scodovacca sarebbe necessario passare dalla circonvallazione Est di Cervignano e questo spezzerebbe in due una comunità, di fatto compromettendone la qualità di vita. Del progetto si è parlato da tempo, ma è paradossale e ingiusto dal punto di vista sociale, che adesso, per non perdere i finanziamenti del PNRR, RFI voglia realizzare precipitosamente un’opera senza aver ascoltato la comunità e fatto un sopralluogo.

Noi come Open Sinistra FVG lo abbiamo fatto e abbiamo compreso come questo progetto non tenga conto del tessuto storico sociale di questa frazione. Siamo pertanto vicini ai numerosi cittadini che cercano di fare sentire la loro voce, auspicando un intervento più forte del Sindaco di Cervignano e della Regione FVG.”