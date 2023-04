Wartsila: Serracchiani, crescente preoccupazione per futuro

“Non ci nascondiamo la delusione e la preoccupazione crescente che scaturisce da questo tavolo che non produce ancora nulla se non un altro rinvio. Diventa francamente indecifrabile l’atteggiamento di Wartsila che viene ai tavoli senza portare elementi nuovi e che continua a proporre l’attivazione di ammortizzatori sociali. Il Governo e la Regione devono assumere una postura più autorevole nei confronti della proprietà, che sembra dettare l’agenda senza vera considerazione per la continuità produttiva e occupazionale. Sicuramente alzeremo il livello della vigilanza e della pressione”. Lo dichiara la deputata Debora Serracchiani (Pd), che oggi ha partecipato all’incontro tra Governo, Regione Friuli Venezia Giulia e parti sociali al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul futuro del sito della Wartsila di Trieste.