Incontri sulla Storia del Friuli occidentale a Pordenone dal 21 aprile

L’ Associazione Casa del Popolo di Torre di Pordenone, l’Associazione Storici del Friuli occidentale e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere FVG organizzano una serie di incontri sulla Storia del Friuli occidentale. Questo il programma:

Venerdì 21 aprile

“Nuove ricerche sul Friuli fascista: le case del regime. La costruzione di un paesaggio fascista

in Friuli (1933-1936)”.

Relatori: prof. Moreno Baccichet (Università di Ferrara), Gian Luigi Bettoli (storiastoriepn) e prof.

Sergio Zilli (Università di Trieste)

Venerdì 26 maggio

“Luigi Gui. Il ministro della scuola media gratuita e per tutti”.

Relatori: Francesco Cassandro, giornalista, il Senatore Paolo Giaretta e l’Onorevole Dino

Scantamburlo

venerdì 23 giugno

“Nuove ricerche sul Friuli fascista. Podestà e prefetti fascisti in provincia di Udine:

collaborazionismo, servizio o gestione del potere”.

Relatori: scrittore Stefano Gasti, prof. Moreno Baccichet (Università di Ferrara) e prof. Francesco

Micelli (Università di Trieste)

La sede fisica degli incontri è la Casa del Popolo di Pordenone, Via Carnaro 10 gli orari degli eventi dalle 18.00 alle 20. 00 a ingresso libero e gratuito

Sarà possibile anche la partecipazione on line clicca su Storia del Friuli occidentale Incontri-1 (1)