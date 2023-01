Energia: domani a Trieste incontro con il premio Nobel Giorgi

Domani, Mercoledì 1° febbraio, a Trieste, alle ore 18:00 al Circolo della Stampa in corso Italia 13, si terrà un incontro pubblico dedicato a “Elettricità e idrogeno per affrontare le sfide del riscaldamento globale”.

Partecipano Filippo Giorgi, premio Nobel per la pace 2007 e responsabile della Sezione di fisica della terra presso The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Maurizio Fermeglia, ingegnere chimico già rettore dell’Università di Trieste, Alessandro Massi Pavan, ingegnere industriale e coordinatore del Centro Interdipartimentale “Giacomo Ciamician” su energia, ambiente e trasporti.

“Metteremo al centro la sfida su come riuscire a produrre sempre più energia – spiega Laura Famulari, vicepresidente del Consiglio comunale di Trieste e moderatrice – e al contempo a ridurre le emissioni di gas clima alteranti. Per la produzione di elettricità questo si può ottenere sviluppando fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico, idroelettrico), per alcuni settori particolarmente energivori come la produzione di acciaio, vetro, ceramica e cemento l’idrogeno può essere una valida alternativa alle fonti fossili. Nel settore del trasporto – conclude – si contendono il primato elettricità e idrogeno”.