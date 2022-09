Energia: Shaurli, 3-4/9 in Fvg mobilitazione PD contro caro bollette

“Il Pd del Friuli Venezia Giulia si mobilita il 3 e il 4 settembre contro il caro energia e l’aumento delle bollette. In tutta la regione ci saranno banchetti e iniziative pubbliche per far conoscere le proposte con cui il Pd vuole difendere famiglie e imprese dall’impennata dei prezzi dell’energia e dall’inflazione che erode il potere d’acquisto dei salari. Siamo a questo punto anche perché la destra ha bloccato l’azione del governo Draghi nel momento più delicato, e ora la Meloni ha pure la faccia tosta di dire che faranno tutto il possibile per sostenere il governo. Troppo tardi per capire l’errore di aver sfiduciato una personalità autorevole nel momento più difficile per l’Italia e fondamentale per convincere i Paesi europei a prendere iniziative forti”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg e candidato alla Camera Cristiano Shaurli, annunciando la mobilitazione del partito sull’iniziativa “1000 piazze per l’Italia contro il caro bollette”. “Le nostre proposte sono chiare e attuabili – spiega il candidato dem - e comprendono: contratto ‘luce sociale’ con metà dei consumi elettrici a costo zero, raddoppio del credito di imposta alle aziende, piano nazionale di risparmio energetico, tetto europeo al prezzo del gas”.

Appuntamenti elettorali Pd Sabato 3 settembre

UDINE

In piazza Matteotti dalle 09:00 alle 20:00 banchetto

CIVIDALE (Udine)

In piazza Paolo Diacono angolo via Carlo Alberto dalle 10:00 alle 12:30 banchetto e volantinaggio

CAVALICCO - TAVAGNACCO (Udine)

In via D. Alighieri di fronte ufficio postale dalle ⋅17:30 alle 19:30 banchetto del Circolo Pd di Tavagnacco

AIELLO (Udine)

In piazza Roma dalle⋅09:00 alle 13:00 banchetto

PORDENONE

In piazzetta Cavour al mercato candidato Fausto Tomasello incontra i cittadini

PORCIA (Pordenone)

In via de Pellegrini dalle 08:00 alle 11:30 banchetto al mercato Agrizero

CORDENONS (Pordenone)

In via Giotto davanti al punto vendita Coop dalle ore 9-12 candidata Gloria Favret al banchetto Pd

GORIZIA

In via Garibaldi 2A di fronte al Teatro Verdi dalle 09:30 alle 13:00 banchetto del circolo Pd Gorizia

MONFALCONE (Gorizia)

In piazza Repubblica dalle 10 alle 12 candidata Serena Francovig al gazebo PD

GRADISCA (Gorizia)

In piazza Unità a destra del Teatro dalle 09:30 alle 13:00 banchetto