EnoArmonie: domenica 15 marzo la pianista Michelle Candotti a Buttrio

Saranno le note di Chopin e Liszt ad accompagnare i partecipanti all’appuntamento di EnoArmonie in programma domenica 15 marzo alle 18 a Villa di Toppo Florio, a Buttrio. Una scaletta ricchissima, dal titolo “Harmonies du soir”, accompagnata dai vini dell’azienda Marina Danieli, nell’ormai consueta abbinata musica-vino che fa da filo rosso della rassegna, curata dall’Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale del Friuli e giunta alla ventesima edizione.

I protagonisti – Protagonista dell’appuntamento è Michelle Candotti, una tra le più interessanti pianiste del panorama musicale italiano, arrivata sei anni fa ad un passo dalla finale del Concorso Chopin di Varsavia. Insieme a lei Marco Mauceri, storica voce di Rai Radio 3 e amico da lungo tempo dell’Associazione e di EnoArmonie, che ricoprirà la figura dell’”enorelatore”, creando una sinestesia tra le note del pianoforte e quelle del vino.

I partner – EnoArmonie, rassegna culturale curata dall’Associazione Musicale Sergio Gaggia, si avvale del supporto della Regione Friuli Venezia Giulia