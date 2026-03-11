Giustizia. M5S: No alla riforma, venerdì 13 a Udine incontro pubblico

Il MoVimento 5 invita tutti i cittadini e gli esponenti del mondo dell’informazione all’incontro pubblico “Quando la politica vuole controllare la giustizia – La risposta è No”.

L’evento, a meno di due settimane dall’appuntamento con le urne del referendum legato alla riforma della giustizia, è in programma alle 18.30 di venerdì 13 marzo 2026 nel Salone Camera del lavoro in viale G.B. Bassi 36 a Udine (sede della Cgil – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Camera del Lavoro).

Insieme alla consigliera pentastellata Maria Rosaria Capozzi, parteciperanno ai lavori l’avvocato Raffaele Leo del Foro di Trieste (portavoce del Comitato Avvocati per il No) e Michele Piga (segretario generale della Cgil Fvg).

Sono previsti anche gli interventi di Federico Cafiero De Raho (deputato M5S e già procuratore nazionale Antimafia) e dell’avvocato Piero Gurrieri (giornalista e autore del volume “Dividi et impera”).

“Questa riforma – precisa Capozzi, ribadendo il suo secco ‘No al referendum salva-casta’ – rischia di indebolire, e non poco, l’equilibrio democratico, producendo al tempo stesso un indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, insieme a una crescente politicizzazione dell’azione giudiziaria”.