Enti del terzo settore Fvg è sesto in Italia per incidenza sono 243,2 enti ogni 100 mila abitanti

Il Friuli Venezia Giulia, al 31 dicembre 2023, è la sesta regione italiana per incidenza di enti iscritti nel Runts, il Registro unico nazionale del terzo settore, secondo l’elaborazione del Centro Studi Cciaa Pn-Ud su dati del Registro stesso. Le 2.905 realtà iscritte in regione sono sì il 2,4% del totale nazionale, ma in rapporto alla popolazione arriviamo come detto in sesta posizione, con 243,2 realtà ogni 100mila abitanti. In Italia gli enti iscritti al Runts sono 120mila, un universo che continua a crescere (a fine aprile gli Ets sono già 126mila e in Fvg, al 29 maggio, ne risultano 3.016), come emerge dai dati diffusi oggi (mercoledì 29 maggio) da Unioncamere, che assieme al Ministero del Lavoro ha promosso l’Osservatorio del Runts, sulla base di un accordo istituzionale. Il Registro unico del Terzo settore è stato istituito nel 2021 dal Ministero del Lavoro con il supporto tecnico di InfoCamere, la società di informatica del sistema camerale, mentre le analisi dell’Osservatorio nazionale sono curate del Centro Studi delle Cciaa Tagliacarne.

I dati ricavabili sul Fvg evidenziano una netta prevalenza di associazioni di promozione sociale (56,6%) e di organizzazioni di volontariato (30,9%). Il 44,4% ha sede nella provincia di Udine, il 25,5% in quella di Pordenone, il 18,1% in quella di Trieste e il 12,1% in quella di Gorizia. Del totale, il 48,5% è destinataria del 5 per mille, e in prevalenza queste realtà sono sempre associazioni di promozione sociale (51,6%). «Il Registro ci permette di guardare con più chiarezza a questo comparto importantissimo della nostra economia – ha commentato il presidente Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo –, comparto variegato con rilevanti e spesso insostituibili risvolti sociali. Il dato del nostro Fvg è una bella testimonianza di vitalità, di attenzione e sensibilità diffusa tra i nostri cittadini. Sono tanti quelli che decidono di impegnarsi insieme per rendere migliore la nostra società. Realtà che operano spesso in settori delicatissimi meritano tutte le attenzioni delle istituzioni, anche quelle economiche come la Camera di Commercio, e ribadisco che mi farò portatore nel sistema camerale della volontà di sostenere gli investimenti di questi enti che tanto contribuiscono alla crescita a 360 gradi della nostra comunità».