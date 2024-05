Nei suoni dei luoghi 26a edizione: giugno / dicembre 2024

Il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi presenta oggi la sua 26^ edizione, attestandosi quale manifestazione dal carattere internazionale e transfrontaliero, offrendo un ricco cartellone che promuove concerti di musica colta e molti momenti di approfondimento culturale e sensoriale, inseriti in luoghi e contesti dal grande fascino. Da giugno a dicembre saranno ben 37 i concerti che interesseranno oltre 25 comuni, in alcune fra le più belle località del Friuli Venezia Giulia, con sconfinamenti in Slovenia e in Austria e un filo conduttore che porta alla città estone di Tartu, Capitale Europea della Cultura 2024, in vista del grande appuntamento di Nova Gorica e Gorizia del 2025. Protagonisti del programma saranno oltre 150 musicisti, fra nomi di respiro internazionale e giovani promettenti della musica classica provenienti da Conservatori, Accademie e Scuole di perfezionamento musicale di tutta Europa. Confermatissima in questa edizione sarà la direzione artistica, composta dalla violinista Valentina Danelon, che continua un ciclo positivo iniziato già nel 2020, e dalla pianista di fama internazionale Gloria Campaner.

“Anche quest’anno, grazie all’importante contributo della 26^ edizione del Festival Nei Suoni Dei Luoghi, il Friuli Venezia Giulia si trasformerà nel palcoscenico di un’esperienza culturale unica, offrendo un calendario ricco di eventi che spaziano dai generi musicali classici ai ritmi del jazz e oltre. Questa edizione è particolarmente speciale, poiché si colloca nell’ambito dell’avvicinamento a Gorizia e Nova Gorica come Capitali Europee della Cultura 2025, un’occasione per rafforzare il nostro impegno nella promozione di talenti emergenti e nel dialogo interculturale, dove ogni concerto non solo sarà un momento di diletto, ma anche un’occasione per sperimentare la musica come ponte tra diverse culture e generazioni. Il pubblico e gli appassionati potranno immergersi pienamente nelle proposte di quest’anno, che includono spettacoli immersivi e la scoperta di luoghi carichi di storia e bellezza naturale, come il confine italo-sloveno, che non rappresenta più solo un muro o un ostacolo, ma una nuova opportunità che il Friuli Venezia Giulia intende offrire all’Europa di domani come cuore pulsante al centro di una visione europea. L’esperienza di Nei Suoni Dei Luoghi 2024 promette di essere indimenticabile, rafforzando ancora una volta il legame con il territorio e la sua storia e coinvolgendo il pubblico come parte integrante di questa meravigliosa manifestazione culturale”. Ha commentato Mario Anzil, Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport del Friuli Venezia Giulia

Ma veniamo al programma. Il via ufficiale sarà il 7 giugno a Gorizia con il primo evento internazionale. L’hangar dell’aeroporto “Duca d’Aosta” ospiterà infatti l’Ensemble Miroirs Étendus. Il concerto, dal titolo “An index of Metals”, vedrà questo ensemble francese cimentarsi nell’omonima video-opera del compositore goriziano Fausto Romitelli, prematuramente scomparso nel 2004, una testimonianza dello spirito più innovativo della musica italiana contemporanea. L’importante appuntamento introduce anche il ciclo degli eventi di avvicinamento a Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura, un calendario di dieci concerti di cui sette rientranti nello specifico circuito intitolato “Da Tartu 2024 a GO! 2025”. Il legame culturale con la città estone di Tartu si concretizzerà nei seguenti appuntamenti: il 29 giugno all’Ex Stazione Ippica di Latisana con “Music Party”, con Alessandro Carbonare (clarinetto), Valentina Danelon (violino), Cristiano Gualco (violino), Gloria Campaner (pianoforte), Alessandro Taverna (pianoforte) e Heigo Rosin (percussioni) e i giovani musicisti italiani, sloveni ed estoni . Secondo appuntamento del ciclo sarà il 7 luglio a Villa Sbruglio, Giulaj, Prandi di San Pier d’Isonzo, con la giovane violinista italiana Giulia Rimonda e l’orchestra d’archi slovena Dissonance Ensemble, in “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi. Terzo concerto sarà il 7 agosto nei Giardini di Palazzo Attems a Gorizia, con la pianista Gloria Campaner e il violinista Cristiano Gualco a guidare quattro giovani musicisti. Il 31 agosto torna “I Suoni della Pace – Zvoki Miru – The Sounds of Peace”, con i giovani emergenti Tara Korica (violoncello) e Ludovica Borsatti (fisarmonica), affiancati dalla violinista Valentina Danelon, nel concerto allestito nella suggestiva venue del Monumento per la Pace di Cerje di Miren – Kostanjevica in Slovenia. Il ciclo vedrà anche una tappa in Estonia, il 14 settembre, quando alla Tubin’s Hall di Tartu si esibiranno i musicisti estoni e italiani Heigo Rosin (percussioni), Filippo Lombardi (tromba), Maali Toots (violoncello), Nicolò Spolettini (pianoforte). Il 4 ottobre sarà invece il Castello di Kromberk di Nova Gorica a ospitare il trio formato da Alessandro Carbonare (clarinetto), Victoria Nava (pianoforte) e dalla violinista estone Katariina Tammemägi. Sconfinamento in Austria, a Kitzbühel, previsto invece per il 18 ottobre, quando alla Landes Music Schulle andrà in scena l’ultimo appuntamento del ciclo con protagonisti il pianista Alessandro Taverna, la violinista slovena Jelena Pejić e la violoncellista Chiara Kaufmann. Il progetto “Verso GO! 2025” sarà infine completato dagli appuntamenti del 17 luglio a Palazzo De Grazia di Gorizia con il concerto dal titolo “Gorizia, spirito di confine”; seguirà l’importante appuntamento del 1° settembre con il concerto di Vasco Brondi, fra le più importanti voci della musica contemporanea, che si esibirà nel suggestivo contesto della Dolina del XV Bersaglieri sul Monte Sei Busi a Ronchi dei Legionari, sul sentiero transfrontaliero del Walk of Peace. I concerti del ciclo “Verso Go!2025” e quelli “Da Tartu 2024 a GO! 2025” sono organizzati in collaborazione con Kulturni dom Nova Gorica e Tartu Capitale Europea della Cultura 2024.

Ma sono tantissimi gli eventi degni di nota del calendario del festival, come il progetto “Skyline” de Il Posto Danza Verticale e Marco Castelli Small Ensemble, in programma l’8 giugno al Castello di Udine. Il 19 giugno a Villa Italia di Martignacco sarà il trio vocale de Les Babettes, accompagnate da Alessandro Scolz (pianoforte), Francesco Cainero (contrabbasso), Marco Vattovani (batteria) e Francesco Minutello (tromba), a trasportare il pubblico in un “Viaggio retrò nello swing”. “Accordi Disaccordi” è il titolo del concerto che si terrà al Bosco Romagno di Cividale del Friuli il 5 luglio, evento in collaborazione con Fondazione Luigi Bon (Palchi Nei Parchi) e Associazione Mittelfest (Mittelland). Fra le venue confermate della rassegna c’è senz’altro Villa De Brandis di San Giovanni al Natisone, che l’11 luglio ospiterà “BaRock dal barocco al rock”, con l’Alter Echo – String Quartet. Il 12 e 14 luglio protagonisti saranno rispettivamente l’Organ Madness Trio a Villa Pighin di Pavia di Udine, e il fisarmonicista Luca Bello, al Parco San Valentino di Pordenone. La cant-attrice Chiara Luppi, assieme a “EU NEW GEN 5et”, presenterà poi, il 18 luglio al Giardino del Torso a Udine, un’esplorazione musicale tra passato e presente, dove le note si intrecciano con valori e i messaggi sociali. Nome di punta del festival è certamente il cantautore Vinicio Capossela, che presenterà il suo ultimo progetto “Altri tasti. Canzoni urgenti con orchestra”, assieme all’Accademia d’Archi Arrigoni, diretta dal M° Raffaele Tiseo e con Alessandro Stefana (chitarre), Andrea Lamacchia (contrabbasso) e Piero Perelli (batteria), in Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento il prossimo 25 luglio.

Doppio appuntamento ravvicinato il 26 e 27 luglio; si comincia al Castello di Tricesimo con “Piano Night” del pianista Aleandro Giuseppe Libano e della pianista macedone Teodora Kapinkovska. Il giorno seguente al Parco Moretti di Udine di scena il collettivo triestino La Peka, evento in collaborazione con More Than Jazz. Giacomo Puccini e Frank Zappa saranno invece i protagonisti del concerto del 29 luglio al Giardino del Torso di Udine; a trasportarci in questo insolito mix saranno Valentina Scheldhofen Ciardelli (contrabbasso) e Stefano Teani, (pianoforte), assieme allo storico e scrittore Angelo Floramo e alla direttrice artistica Valentina Danelon. Gradita conferma è anche la venue di Corte Morpurgo in pieno centro a Udine, qui il 31 luglio si esibirà l’Amadeus Piano Duo di Valentina Fornari e Alberto Nosè. Le opere di Mendelssohn e Schumann rivivranno invece il 2 agosto grazie al Trio Hermes, di scena a Villesse (Go) nel Giardino di Palazzo Ghersiach. Saranno ancora molti gli eventi del calendario della 26° edizione del festival: il 9 agosto a San Lorenzo Isontino con “Intrecci Musicali”, l’11 agosto a Villa Bresciani Attems Auresperg di Cervignano del Friuli con la pianista sud coreana Sun Hee You e Imaginarium Creative Studio a creare un suggestivo spettacolo di video mapping, il 14 agosto a Villa Tissano di Santa Maria la Longa con Grand Tango Ensemble, il 21 agosto nel Chiostro dell’ex Convento Domenicano di Aiello del Friuli con il Satèn Saxophone Quartet, il 22 agosto a Villa Chiopris di Chiopris Viscone con il Duo Weltathem, il 29 agosto a Villa Marcotti Chiozza di Campolongo Tapogliano con il Quartetto Chagall e Valentina Danelon nel particolarissimo evento “Musica per il naso. Alchimie di suoni e profumo” con la partecipazione del maestro profumiere Lorenzo Dante Ferro, e ancora il 4 settembre a Gorizia, nella Sala Storica Unione Ginnastica Goriziana con la GO-Borderless Orchestra in “Canti dalla casa dei viventi” e il 12 settembre nella Chiesa di San Gottardo di Mariano del Friuli con il Duo StriAgo in “Dodici corde”. A chiudere una ricchissima edizione i due appuntamenti di dicembre. Domenica 1 a Villa Masieri di Tricesimo ritorna il Concerto al buio con il pianista Mauro Costantini e il coro Harmony Gospel Singers. Il 5 dicembre al Teatro Odeon di Latisana il grande concerto finale con il Quartetto d’Archi della Scala assieme a Gloria Campaner, in un intenso programma con musiche di Beethoven e Schumann. Nei Suoni dei Luoghi rinnova anche la collaborazione con Zenit srl per offrire al pubblico due eventi di grande popolarità, i concerti di Zucchero, il 23 giugno al Bluenergy Stadium di Udine, e di Francesco De Gregori il 19 luglio al Castello di Udine. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone.

Oltre ai concerti il programma vedrà anche numerosi momenti di approfondimento, incontri, visite guidate e degustazioni, in un percorso che vorrà andare oltre la musica per offrire al pubblico un viaggio sensoriale completo. Il calendario completo del festival Nei Suoni Dei Luoghi è consultabile sul sito www.neisuonideiluoghi.it .