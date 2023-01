Enti locali. Moretti (Pd): sulle province siamo coerenti con scelte fatte in Fvg

“Sulle Province il Pd del Fvg non ha cambiato idea: restiamo coerenti con quanto il Consiglio regionale decise a suo tempo all’unanimità, compreso lo stesso Centrodestra regionale che oggi fa marcia indietro”. Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, replicando alle dichiarazioni dell’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti e dei consiglieri regionali della Lega. “Quanto accade a Roma, anche nel Pd, non può influenzare le scelte in Fvg. Se nel frattempo, per ordini di scuderia, qualcuno nella Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia o nella lista Tondo ha cambiato idea, è un problema suo. Le contraddizioni – conclude Moretti – stanno in chi cambia la propria opinione a seconda del mutare dei contesti”.