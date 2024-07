Erboristeria “selvatica”, prende vita il sogno di una giovane farmacista sappadina

Sappada si è impreziosita di una nuova attività commerciale, un’erboristeria. “Selvatica” è il curioso nome del negozio che Anna Cedolini, sappadina di 37 anni, laureata in Tecniche Erboristiche e in Farmacia, ha aperto lunedì scorso nella località montana, in Borgata Bach, nel cuore della via commerciale. Da sempre interessata alle piante officinali e lo studio della fitoterapia Anna dopo la prima laurea ha deciso successivamente di ampliare il suo bagaglio di conoscenze laureandosi anche in Farmacia, “per avere una formazione a tutto tondo” racconta Anna che dichiara “Il mio negozio Selvatica è un sogno che si avvera”. Dopo diverse esperienze nelle farmacie della provincia, Anna infatti, avvertendo la mancanza del suo paese d’origine e della sua prima e innata passione, la fitoterapia, lo studio e della valorizzazione delle piante officinali ha realizzato il suo grande desiderio. E così, in una cinquantina di metri quadri ha allestito originali espositori ricolmi di tisane, creme, profumi, pomate e di tutto quello che si riconduce all’erboristeria. “Il nome del mio negozio è curioso, mi rendo conto che possa lasciare a bocca aperta, – spiega Anna – ritengo sia corretto dare una giusta definizione alle cose; è importante arrivare presto all’essenza Senza fronzoli ed orpelli. Selvatica , dal mio punto di vista, è proprio una bella parola: veloce, schietta, di facile comprensione. In natura infatti è selvatico qualcosa che cresce nonostante tutto e soprattutto rende bene il concetto del non addomesticabile. Dovremmo essere tutti un po’ più selvatici” chiosa sorridente Anna che, nei prossimi giorni, presenterà ai suoi clienti la “tisana di Sappada”.