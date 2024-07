Liste attesa: Delli Quadri (Pd) a Fedriga, non basta riformulare art. 2 del decreto

“Il presidente Fedriga ha impiegato più di un mese per rendersi conto che l’articolo 2 del decreto sulle liste di attesa, opportunamente pubblicato il giorno prima delle elezioni europee, rappresenta una indebita intrusione del Governo nelle autonomie regionali. E quindi ha dovuto bocciarlo insieme alle altre Regioni. Ma per convertire decentemente questo decreto non basta la timida riformulazione di un articolo. Perciò chiediamo a Fedriga quanto ci vorrà ancora prima che si accorga che i fondi nazionali per il progetto liste di attesa sono insufficienti e che mancano anche il personale e l’organizzazione? Con questi atteggiamenti forse si fa, e pure male, una patetica propaganda. Ma non si risolvono i problemi di salute dei cittadini del FVG”. Il responsabile Salute Pd Fvg Nicola Delli Quadri commenta l’annuncio del presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in merito alla “riformulazione” dell’articolo 2 del decreto sulle liste d’attesa.