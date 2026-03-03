Erosione costiere a Lignano Sabbiadoro “fa e disfà al è dut un lavorà “

Leggiamo che la Regione Friuli Venezia Giulia starebbe per mettere in atto una soluzione definitiva che eliminerebbe i fenomeni di erosione del litorale lignanese. Parrebbe che l’esecuzione di soffolte (strutture ingegneristiche sottomarine, posizionate poco sotto il livello del mare per proteggere le coste dall’erosione NDR) opportunamente collocate cancellerebbe di botto un problema che affligge da sempre la spiaggia di Lignano (e non solo ) garantendo notevoli economie rispetto a quanto fino ad oggi disperso in ripascimenti dell’arenile.

Ci auguriamo che quanto affermato da voci autorevoli sulla stampa possa nel breve concretizzarsi ma qualche perplessità sorge riflettendo sulle sperimentazioni ( sacchi, stuoie, tubi microfessurati, …) inefficaci messe in atto in questi ultimi anni.

I sistemi di difesa “strutturali” ora decantati, non sono certo novità d’oggi e forse nei decenni trascorsi ipotesi simili e modellistica acconcia era già stata sviluppata da docenti di fama.

Forse per la particolarità dei siti in discussione e per le eccessive varianti in campo ( e quindi la necessità di modelli fisici preliminari e prove dirette sui siti) ?? oppure emerge il sospetto dell’inefficienza dei decisori politici .

Certo quando sentiamo parlare di decisioni definitive ( in un paese dove di definitivo c’è solo la precarietà ) molti dubbi ci assalgono ma non siamo prevenuti .

Però vorremmo meno parole e più fatti e , a tale proposito, ci interessa conoscere meglio l’impatto economico di quanto proposto oltre che gli aspetti progettuali completi che sicuramente saranno sviluppati e quindi, a base di esso oltre che esaminati dalle Direzioni Regionali competenti.

Vorremmo poter esaminare un quadro riassuntivo ,per singole annualità, degli interventi già eseguiti almeno negli ultimi 10 anni esplicitando per le spese per l’oggetto sostenute e documentate da parte degli enti interessati ( Stato, Regione Friuli V.G., Comune; Lisagest, concessionari)

per comprendere la sostenibilità delle operazioni in fieri fermo restando le ipotesi ingegneristiche che non ci permettiamo di discutere.

Nel ringraziare per lo spazio offerto si segnala la necessità della decisione politica nel merito, decisione che non può demandata ai professionisti che sviluppano temi e teorie.

Distinti saluti

il referente dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G.

Marino Visintini