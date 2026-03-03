Comune di Udine nomina nuovo comandante della polizia locale. Non chiarite le ragioni del siluramento del vecchio

Il Comune di Udine annuncia la nomina del nuovo Comandante della Polizia Locale. Marco Muzzatti, attualmente alla guida della Polizia Locale del Comune di Gorizia, è stato oggi individuato quale nuovo comandante della Polizia Locale ed entrerà in servizio dal prossimo 1° aprile. Si apre così la nota dell’amministrazione comunale di Udine che vorrebbe chiudere così la vicenda del siluramento del precedente comandante a soli tre mesi dall’insediamento. Resta quindi l’opacità della vicenda. Per quanto riguarda la nuova nomina, la scelta, si legge ancora nella nota del capoluogo friulano, “è stata resa possibile grazie all’utilizzo dell’elenco dei candidati idonei definito in occasione della precedente selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato del Comandante, uno strumento che ha consentito all’Amministrazione di intervenire con tempestività e senso di responsabilità. Dopo aver verificato la disponibilità di Muzzatti – prontamente accordata – il Comune ha potuto assicurare in pochi giorni una soluzione immediata e qualificata, evitando vuoti di guida e garantendo piena continuità operativa. L’arrivo del nuovo Comandante dal 1° aprile permetterà di non interrompere alcun percorso già avviato. Tutti i processi in corso proseguiranno senza rallentamenti, a partire dall’attivazione del sistema di telecamere nella ZTL e dai progetti di rafforzamento del presidio urbano. Si tratta di una risposta concreta ai cittadini, al Corpo di Polizia Locale e agli enti e alle istituzioni che quotidianamente collaborano con il Comando”.

Gli obiettivi del nuovo Comandante per la città

A Udine, Muzzatti sarà chiamato a rafforzare ulteriormente le politiche di sicurezza urbana e di prossimità. Centrale sarà il presidio del territorio attraverso operazioni antidegrado e azioni preventive, insieme a un’attenzione costante al rispetto delle regole in materia di circolazione stradale.

Particolare rilievo assumerà la presenza nei quartieri, con un modello di polizia di prossimità fondato sul pattugliamento a piedi e sul confronto diretto con cittadini e commercianti, specialmente nelle aree più sensibili. La presenza costante del Comandante sul territorio sarà un elemento qualificante dell’azione amministrativa, con l’obiettivo di consolidare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità e assicurando il benessere organizzativo interno al Comando.

Le parole del Sindaco De Toni e dell’Assessora Toffano

Il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha dichiarato:

“La nostra è stata una nomina che garantisce rapidità ma anche professionalità. Muzzatti porterà con sé una vasta esperienza maturata in una città di frontiera come Gorizia, dove la gestione della sicurezza urbana richiede equilibrio, competenza e visione strategica. In questi anni ha operato con efficienza anche in un contesto internazionale legato a GO! 2025, dimostrando solidità organizzativa e capacità di coordinamento.

La sua esperienza trasversale, che unisce competenze operative e dirigenziali, rappresenterà un valore aggiunto per Udine. Siamo certi che saprà guidare il nostro Corpo con autorevolezza, garantendo continuità ai progetti in corso e rafforzando ulteriormente la sicurezza e la vicinanza ai cittadini. Lo ringraziamo per aver accettato l’incarico e gli facciamo i migliori auguri di buon lavoro per il futuro”.

L’Assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano sottolinea:

“Abbiamo assicurato in soli sette giorni la nomina per la successione in capo al Comando della Polizia Locale, garantendo così la massima continuità operativa e gestionale. Il nostro interesse infatti è sempre stato quello di rispondere in maniera tempestiva alle esigenze della città e dei suoi cittadini. Il nuovo Comandante ha una vasta esperienza amministrativa e operativa e saprà occuparsi con competenza e accuratezza dei tanti temi su cui l’Amministrazione è impegnata.”

Marco Muzzatti, spiega ancora il Comune ha un percorso professionale costruito sul campo.

Classe 1967, Marco Muzzatti vanta un’esperienza professionale maturata in oltre trent’anni di servizio nella Polizia Locale e nella dirigenza degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia.

Dal 2007 ricopre l’incarico di Comandante a Gorizia, dove dirige il Corpo in un contesto particolarmente delicato e strategico, caratterizzato dalla dimensione transfrontaliera e da una costante attenzione alla sicurezza urbana. In questo ruolo coordina le attività di polizia stradale, il controllo del territorio, le operazioni antidegrado e lo sviluppo di sistemi di videosorveglianza, oltre alla gestione della sicurezza in occasione di grandi eventi pubblici e manifestazioni di rilievo.

A Gorizia ha inoltre assunto responsabilità dirigenziali che hanno ampliato il suo profilo ben oltre l’ambito strettamente operativo. È stato dirigente dei settori Attività Produttive e SUAP, nonché dei Servizi Demografici, Anagrafe e Stato Civile, maturando una solida esperienza nella gestione amministrativa, nell’organizzazione del personale e nel coordinamento interistituzionale. Questa dimensione trasversale gli ha consentito di sviluppare una visione complessiva della macchina comunale, integrando sicurezza, attività economiche e servizi alla cittadinanza.

Prima dell’esperienza goriziana ha ricoperto il ruolo di Comandante della Polizia Municipale a Maniago e di Comandante a scavalco a Spilimbergo, dove ha gestito realtà territoriali differenti, dimostrando capacità di adattamento e di riorganizzazione dei servizi. Ancora prima è stato Vice Comandante a Cordenons, consolidando competenze operative e di coordinamento che hanno accompagnato la sua progressiva crescita professionale.