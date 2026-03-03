Fake News Festival appuntamento con Antonio Caprarica (e la famiglia reale inglese) a Campoformido (Ud)

Domenica 8 marzo alle ore 17.30, nella Sala polifunzionale “A. Geatti” di Campoformido, nuovo appuntamento del Fake News Festival con un incontro dedicato alla storia, ai miti e alle narrazioni che circondano la monarchia britannica. Protagonista sarà il giornalista e scrittore Antonio Caprarica, volto storico del giornalismo televisivo italiano e tra i più autorevoli conoscitori della famiglia reale inglese, ospite della conversazione dal titolo “A royal fake news”.

Caprarica è stato a lungo corrispondente Rai da Londra e da Parigi, seguendo in prima linea alcuni dei principali eventi internazionali degli ultimi decenni. Inviato e conduttore televisivo, ha raccontato per anni al pubblico italiano le vicende della monarchia britannica, diventandone uno dei più riconosciuti interpreti e divulgatori. Alla sua attività giornalistica affianca quella di scrittore, con numerosi saggi dedicati alla Corona e alle sue trasformazioni contemporanee.

L’incontro prende spunto dal suo ultimo libro Kate e la maledizione dei Galles, in cui Caprarica ripercorre la vicenda delle Principesse di Galles dal Medioevo fino a oggi, tra drammi di corte, pressioni pubbliche e destini che sembrano ripetersi nei secoli. Ma esiste davvero una maledizione che incombe su questo titolo? E Kate Middleton, principessa di origini popolari, riuscirà a sottrarsi a un copione che la storia sembra aver già scritto?

Attraverso il racconto della Corona britannica, l’autore guiderà il pubblico in una riflessione sul confine tra realtà e narrazione, tra costruzione mediatica e verità storica, mostrando come anche la famiglia reale sia spesso al centro di miti, interpretazioni e vere e proprie fake news.Ma si parlerà anche di attualità, toccando i temi della comunicazione politica e del rapporto tra informazione e potere, dalla storia della monarchia britannica fino alla contemporaneità internazionale.

L’appuntamento, moderato da Diego Compagnoni, è organizzato in collaborazione con il Comune di Campoformido ed è inserito nel calendario ufficiale del Fake News Festival. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Il Fake News Festival continua anche online: spazio a newsletter e podcast

Questo appuntamento rappresenta una naturale estensione dell’edizione 2025 del Fake News Festival, primo e unico festival in Italia interamente dedicato al tema della disinformazione e del pensiero critico. Un momento che ne raccoglie e rilancia i temi, prolungando nel tempo il confronto e la partecipazione generati da un’annata di particolare successo.

Il festival vive però durante tutto l’anno anche attraverso i suoi progetti editoriali speciali.

Da poco è stato lanciato Il podcast ufficiale Frottole, progetto che amplia il percorso del festival e ne rafforza la missione culturale, portando la riflessione su informazione, disinformazione e consumo dei contenuti in un formato accessibile, aperto e condiviso, con un focus sulle nuove generazioni. Il podcast, curato da Giuseppe Parisi, prevede un episodio al mese e ogni puntata affronta temi complessi con attenzione e profondità, senza rincorrere l’urgenza dell’attualità, ma cercando di costruire riflessioni di ampio respiro, capaci di aiutare a comprendere meglio il presente senza usurare chi ascolta (è possibile ascoltare e seguire gratuitamente il podcast qui: https://open.spotify.com/show/3z4Gi4NIFCgTI312EAQkda?si=a904f2de882a4269).

Si prepara invece a festeggiare il primo anno la newsletter Pane, bufale e marmellata. Ogni mese, direttamente nella casella di posta dei lettori, arriveranno pillole di pensieri critico, approfondimenti tematici, notizie in anteprima e rubriche speciali, per informarsi, riflettere, scoprire e – perché no – anche sorridere, in perfetto stile Fake News Festival (è possibile iscriversi gratuitamente qui: https://fakenewsfestival.substack.com/subscribe).