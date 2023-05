Erpac presenta a Casa Cavazzini il progetto d’arte contemporanea Together

Mercoledì prossimo 17 maggio alle ore 18 a Casa Cavazzini di Udine si terrà un nuovo incontro su Together, progetto promosso da ERPAC FVG – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia e dedicato alla valorizzazione della ricerca artistica e dell’arte contemporanea in regione. Interverranno Lorenzo Michelli (curatore della Galleria Regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan), Vanja Gransinigh (conservatrice di Casa Cavazzini), Daniele Capra e Eva Comuzzi. Durante l’incontro verranno illustrate le linee guida del progetto, le modalità di adesione e come evolverà nei prossimi mesi. Si parlerà anche del simposio, curato da Daniele Capra, che si terrà tra Gradisca d’Isonzo (30 giugno, Galleria Spazzapan) e Gorizia (1° luglio, Musei Provinciali di Borgo Castello), e che vedrà la partecipazione di artisti, curatori, critici, musei, istituzioni, galleristi e collezionisti attivi in regione e nei territori limitrofi. In quell’occasione gli invitati si confronteranno sui vantaggi che può innescare un approccio collettivo coordinato e su un nuovo progetto espositivo curato da Eva Comuzzi.