Leali delle Notizie presenta la IX edizione del Festival del Giornalismo

Inizia il conto alla rovescia verso la nuova edizione del Festival del Giornalismo promosso dall’associazione culturale Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari. La manifestazione, che si articolerà in due momenti, ovvero Aspettando il Festival dal 26 maggio al 4 giugno ed il Festival del Giornalismo vero e proprio, in programma dal 13 al 18 giugno, verrà presentata giovedì 18 maggio, alle 10, nella sala consiliare del palazzo municipale di Ronchi dei Legionari. Nell’occasione verranno presentate anche la sesta edizione del Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia e la seconda edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini.

I numeri sono importanti: 68 incontri, 38 panel, 15 presentazioni editoriali, 4 mostre, 4 spettacoli e proiezioni, 4 masterclass, 2 premi giornalistici, l’inaugurazione di una panchina e ben 195 ospiti. In totale 15 giornate, nel corso delle quali saranno trattati numerosi temi, di attualità e di approfondimento, senza mai dimenticare quello che è il “leitmotiv” nella vita dell’associazione, ovvero la libertà di stampa e di espressione.

I Comuni di Gradisca d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, San Pier d’Isonzo, Staranzano, San Canzian d’Isonzo, Gorizia, Aquileia, Fogliano Redipuglia e Sagrado, ospitano dal 26 maggio al 4 giugno i tredici appuntamenti di Aspettando il Festival.

Gli appuntamenti saranno solo un piccolo assaggio della nona edizione del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie, che si svolgerà interamente a Ronchi dei Legionari dal 13 al 18 giugno. Diversi sono i luoghi della manifestazione: il palatenda di piazzale Martiri delle Foibe e il giardino di piazzetta dell’Emigrante, la sede di Leali delle Notizie, la piazzetta Francesco Giuseppe I, l’auditorium comunale “Casa della Cultura”, la saletta di ISA Ambiente e Villa Vicentini Miniussi.

“Siamo felicissimi di svelare i temi, ma anche le tante novità di questa nuova edizione – sottolineano i membri del direttivo di Leali delle Notizie – novità che, speriamo, incontreranno i gusti del nostro pubblico. Come ogni anno ci abbiamo messo testa e cuore nel predisporre il programma e per fare del nostro Festival del Giornalismo un appuntamento importante e di richiamo. Ci teniamo molto a quelle che sono le opinioni dell’utenza e proprio per questo, anche quest’anno, distribuiremo e faremo girare sui social e con le nostre newsletter un questionario che ci permetterà, attraverso le indicazioni forniteci, di costruire le prossime edizioni. Ringraziamo tutte le persone e le realtà che supportano le nostre tante attività culturali. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, alla Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia e alla Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste. Un grazie anche ai Comuni che ospiteranno gli eventi della manifestazione, alle associazioni, agli enti ed alle persone che hanno collaborato con Leali delle Notizie e che continuano a credere nelle attività proposte dall’associazione”.