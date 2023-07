Esercizi di memoria …

Una signora ottantenne, residente in uno dei Comuni friulani colpiti l’altro giorno da una spaventosa grandinata, ha dichiarato al giornalista della RAI che la intervistava, di non aver mai assistito prima, in vita sua, ad un evento del genere. Io, invece, ricordo ancora che nel 1990, due anni prima della Conferenza di Rio, Legambiente lanciò la campagna “Fermiamo la febbre del pianeta”. Ricordo molto bene anche le parole pronunciate nel 2018 da Matteo Salvini, all’epoca Ministro dell’Interno e da Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, all’indomani della Tempesta Vaia: senza citare i cambiamenti climatici, indicarono come responsabili del disastro “gli ambientalisti da salotto”! La Giunta della mia Regione è costituita in gran parte da negazionisti del riscaldamento globale e le sue politiche si esprimono di conseguenza.

Chissà se coloro che nella scorsa primavera gli attribuirono immeritatamente un elevato consenso adesso se ne ricorderanno.

Marco Lepre – Tolmezzo (UD)