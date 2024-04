Europee: Venerdì a Udine il Pd lancia campagna elettorale in Fvg

Venerdì 3 maggio a Udine, alle 18 all’hotel Astoria in piazza XX Settembre, il Partito democratico del Friuli Venezia Giulia apre la campagna elettorale per le europee 2024 con l’evento pubblico “L’Europa che vogliamo”. Dopo il saluto del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, intervengono la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, la candidata Pd Fvg alle Europee Sara Vito, il senatore e responsabile nazionale Economia del Pd Antonio Misiani. Sarà trasmesso un videomessaggio del capolista Pd nel Nordest Stefano Bonaccini. Saranno presenti i candidati Annalisa Corrado, Ivan Pedretti, Elisabetta Gualmini. “Siamo il cuore dell’Europa e partiamo dal cuore del Friuli Venezia Giulia”. La segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti annuncia l’evento con cui “il Partito democratico lancia da Udine la sua corsa verso le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Siamo convinti di aver molto da dire e molto da dare all’Unione europea: per la nostra storia, per le nostre molteplici identità, per una collocazione geopolitica da rendere risorsa, da margine dell’estremo nord-est d’Italia a regione centrale d’Europa. Siamo in pista con la nostra candidata Sara Vito e una solida squadra nella circoscrizione del Nordest, dove portiamo gli ideali di un’Europa sociale e del lavoro, degli investimenti e dell’innovazione, dell’ambiente e dei diritti, del contrasto all’invecchiamento e allo spopolamento dei territori. Il Pd del Friuli Venezia Giulia porta in più le sue proposte e le sue competenze, con i suoi asset più forti, dalla manifattura alle infrastrutture strategiche, dai corridoi doganali alle relazioni internazionali permesse dal nostro Statuto di Autonomia. Siamo una regione fulcro e dobbiamo rivendicarlo, anche a Bruxelles”.