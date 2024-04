Università di Udine: Musiche di tradizione orale, ciclo di conferenze a Udine al via giovedì 2 maggio

Le tradizioni musicali popolari italiane saranno protagoniste – giovedì 2 maggio a Udine, dalle 18.30 alle 20, a Palazzo di Toppo Wassermann (Via Gemona 92, Aula T4) – della conferenza inaugurale del ciclo “Dal locale al globale, dal Friuli al mondo. Percorsi di ascolto tra le musiche di tradizione orale”. Organizzato dalla Scuola Superiore Universitaria “di Toppo Wassermann”, nell’ambito delle iniziative del Progetto Condiviso con la Fondazione Friuli, il ciclo prevede quattro incontri a maggio – a ingresso libero – con relatore il musicologo Roberto Frisano.

I successivi appuntamenti si terranno sempre a Palazzo di Toppo Wassermann, sede della Scuola Superiore dell’Ateneo friulano, dalle 18.30 alle 20, nelle giornate del 9, 16 e 30 maggio. Giovedì 9 la conferenza verterà sulla “Musica vocale e strumentale dei Balcani e dell’Est europeo”; la settimana successiva sulle “Voci e strumenti dell’Africa mediterranea e centrale”, mentre giovedì 30 maggio Roberto Frisano interverrà su “Tradizione e classicità della musica del lontano Oriente”.

«La musica di tradizione orale è, per tutte le comunità umane, una delle forme privilegiate di espressione e di comunicazione» spiega Frisano. «Questo ciclo di conferenze propone un percorso di scoperta e conoscenza, culturale ed emotiva, partendo da uno sguardo concentrato sulle tradizioni musicali popolari italiane e che via via si amplierà, comprendendo significativi esempi delle musiche tradizionali vocali e strumentali di paesi europei, extraeuropei ed extracontinentali».