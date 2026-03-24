Eventi: Celotti (Pd), da chiarire doppia mostra floreale

«In un contesto territoriale ristretto come quello del Fvg è decisamente importante calibrare scelte e strategie degli eventi, evitando il sovrapporsi di manifestazioni soprattutto se dello stesso tipo o tenore come è successo nello scorso fine settimana con due mostre floreali a distanza di appena 15 chilometri. La Regione, soprattutto quando attraverso i suoi enti e le sue agenzie sostiene, promuove e organizza gli eventi, dovrebbe cercare una sinergia con le altre iniziative ed evitare sovrapposizioni che non fanno bene a nessuno». Lo afferma la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd) che attraverso un’interrogazione chiede all’assessore regionale alla Cultura di chiarire il ruolo dell’Erpac. In particolare la consigliera fa riferimento all’evento “Nel Giardino del Doge Manin” la mostra floreale di piante e arredi promossa dall’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Fvg (Erpac) e a quello “Primavera sul Tagliamento” che si è tenuta nel parco festeggiamenti ‘Sagre dai Cais’ di Turrida di Sedegliano, due mostre floreali nello stesso fine settimana del 21 e 22 marzo.

«Dai rimandi che abbiamo raccolto, l’evento “Primavera sul Tagliamento”, dove erano in programma oltre trenta espositori, sarebbe stato organizzato in seguito alla notizia che l’edizione 2026 di “Nel Giardino del Doge Manin” non si sarebbe svolta, tant’è che risulta che alcuni espositori presenti a Turrida, negli anni precedenti avrebbero partecipato all’evento a Villa Manin. Ho quindi chiesto attraverso un’interrogazione se questo corrisponde al vero – continua Celotti – e in caso affermativo quali siano state le problematiche organizzative. Questo, in vista dei prossimi anni, al fine di riuscire a valorizzare le diverse iniziative, i diversi territori, e l’impegno delle associazioni, a partire dalle pro loco».