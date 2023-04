Far East Film Festival 25: 78 titoli da 14 paesi. 9 le anteprime mondiali

È stato presentato oggi, al Visionario di Udine e in diretta streaming, il Far East Film Festival 25, attesissimo in città dal 21 al 29 aprile. Il concorso conta quest’anno 78 titoli (9 le anteprime mondiali, 13 quelle internazionali, 14 quelle europee e 23 quelle italiane) provenienti da 14 paesi. Sul red carpet, tre registi cult: l’hongkonghese Johnnie To, il giapponese Watanabe Hirobumi e il coreano Jang Sun-woo. Riceverà il Gelso d’Oro alla Carriera la leggendaria attrice giapponese Baisho Chieko. Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco e l’assessore alla Cultura del Comune di Udine, il Presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini e, in rappresentanza dei main sponsor del FEFF, Albino Belli e Massimiliano Cecotto. Presenti anche Gianni Nistri, Presidente della Fondazione Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, Franco Noser e Massimo Lazzeri dell’Agis Triveneto e, per Confartigianato Udine, Eva Seminara. «Non potevamo mancare all’appuntamento con i 25 anni del FEFF – sono parole di Albino Belli, Direttore di Estenergy – e abbiamo scelto di farlo in coerenza con gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, cogliendo lo spirito di un festival sempre più improntato alla sostenibilità. Quest’anno, protagonisti ed ospiti del FEFF potranno muoversi in città anche a bordo delle auto elettriche brandizzate Amga Energia & Servizi Gruppo Hera». «Festeggiamo il nono anno al fianco del FEFF – sono invece parole di Massimiliano Cecotto, Direttore commerciale di Credifriuli – una manifestazione che sosteniamo con convinzione e orgoglio perché, attraverso una proposta culturale caratterizzata da elevata qualità e prestigio, consente la valorizzazione della nostra Udine». Il FEFF 25 esplorerà l’Asia contemporanea anche attraverso il giornalismo d’attualità (tornano a Udine Giulia Pompili e Francesco Radicioni con la rassegna stampa internazionale del mattino, le 4 puntate del nuovissimo podcast Bambù e un percorso di incontri), le connessioni “Industry” tra Oriente e Occidente (sotto il segno di Focus Asia) e, ovviamente, gli imperdibili Far East Film Events che animeranno il cuore di Udine (un appuntamento su tutti: l’ormai mitico Far East Cosplay Contest, in programma lunedì 24 aprile).