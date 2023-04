Maçalizi, il dio del massacro, una sorprendente versione in friulano del capolavoro di Yasmina Reza

Maçalizi è il titolo friulano della commedia della drammaturga francese Yasmina Reza, tradotta ora da William Cisilino e Michele Calligaris e messa in scena da Fabrizio Arcuri e Rita Maffei, con l’interpretazione di Fabiano Fantini, Rita Maffei, Massimo Somaglino, Aida Talliente. La co-produzione CSS e Mittelfest 2022 con ARLeF — Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane è in scena 14 aprile ore 21, 15 e 16 aprile ore 19 e ore 21 al Teatro S. Giorgio di Udine per la Stagione Contatto e 20 e 21 aprile ore 19 e ore 21 al Teatro Pasolini di Cervignano. Inoltre 13 aprile ore 18 Rita Maffei, Fabrizio Arcuri e William Cisilino incontrano il pubblico al Teatro S. Giorgio di Udine con ingresso libero.

La commedia racconta il confronto/scontro tra due famiglie all’interno di un contesto borghese.

Due coppie si ritrovano in un normale salotto per appianare la lite violenta tra i rispettivi figli. Presto, questo incontro riappacificatore si trasforma in uno scontro esplosivo.

La tensione si rispecchia nell’evoluzione delle parole. All’inizio l’italiano maschera, da lingua astratta della convenzione, i sentimenti più autentici e profondi, che emergono via via con il friulano, che finisce così per rivelarsi la lingua degli stati d’animo e istinti più autentici.

Le buone maniere, la tolleranza, il rispetto dei punti di vista, il politically correct, la stessa moralità, lasciano spazio a sentimenti di pancia e decisamente più maligni e spietati, smascherano “il dio del massacro” che può annidarsi dentro ognuno di noi. Il salotto sarà ricreato, al centro, in una teca/gabbia di vetro: gli spettatori siederanno tutti intorno a osservare la scena, come degli studiosi in un teatro anatomico.