Lavoro: Rojc (Pd), stop piaghe incidenti e “nero”

“La questione del lavoro deve essere riportata al centro come tema nazionale prioritario, senza pensare che esistano territori privilegiati o isole felici. Il Friuli Venezia Giulia continua ad essere funestato da incidenti sul lavoro con una frequenza impressionante mentre dalle ispezioni sta emergendo la piaga del lavoro nero e irregolare, oggi a Udine come pochi giorni fa a Trieste”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), a proposito dei due incidenti sul lavoro verificatisi a Codroipo (Udine) e dei 69 lavoratori in nero e irregolari individuati nel capoluogo friulano.

“Sono fenomeni gravi – sottolinea la senatrice – di fronte ai quali la retorica dovrebbe cedere il passo ai fatti concreti, come abbiamo provato a fare con il concorso per l’assunzione di 1000 ispettori del lavoro voluto dal ministro Orlando. Non basta, ma intanto sono aumentate le ispezioni, le sanzioni applicate, le imprese sospese per lavoro nero nel 2022. Bisogna proseguire su quella strada evitando conclude Rojc – il rischio di depotenziare l’Ispettorato nazionale del lavoro”.