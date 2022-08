Ferragosto 2022 con le Pro Loco del Consorzio Torre Natisone, tanti gli eventi

Sarà un Ferragosto e dintorni ricco di appuntamenti quello delle aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone con proposte per tutti i gusti e le età.

BUTTRIO

Pro Loco e Comune, aderenti alle Città del Vino, propongono l'11 agosto la serata di Calici di Stelle. Nella suggestiva cornice di Villa di Toppo Florio (Via Morpurgo, 6) dalle 19.30 fino alle 24, Buttrio offrirà agli ospiti un assaggio dei suoi migliori prodotti enologici che accompagneranno i piatti preparati da Le Fucine Caffè e Bistrot di Buttrio. Non mancherà l’accompagnamento musicale con il Concerto del Gorni Kramer Quartet nell’ambito del Festival internazionale Nei Suoni dei Luoghi. Si riproporrà inoltre l’osservazione delle stelle con i telescopi del C.AS.T. Circolo Astrofili Talmassons e la novità di uno sguardo nel cosmo profondo con le immagini del telescopio spaziale James Webb. Info tel. 0432.673511 – proloco@buri.it

REMANZACCO

Al parco Broilo-Perosa Ballando sotto le stelle night: serate danzanti con musica per tutti i gusti e gara di ballo. Prossimo appuntamento giovedì 11 agosto, orario dalle 21 alle 23.30. Inoltre il 18 agosto nel parcheggio di vicolo della cooperativa ultimo appuntamento con il Cinema sotto le stelle alle 21.15 con "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto".

TAIPANA

La Pro Loco Valcornappo di Monteaperta di Taipana il 10 agosto al campo sportivo propone la Degustazione al tramonto di vini seguita da spettacolo musicale con i Guitar Sketch (evento su prenotazione).

VALLI DEL NATISONE

Con il supporto della Pro Loco Nediške Doline altri eventi nelle splendidi Valli del Natisone: 10 agosto Festa di San Lorenzo a Mersino Alto; 10 agosto cena sotto le stelle rifugio Pelizzo; 12 agosto escursione notturna in e-bike a Merso Superiore; 12 agosto Festa di San Rocco; 12 agosto mini agribus tra formaggi di capra e di mucca delle Valli del Natisone; 13 agosto speleoturismo nella grotta d’Antro; 14 agosto escursione a ricordo del maggiore Stefano Vogrig; 14 agosto Cammino delle 44 chiesette votive; 15 agosto passeggiata lungo il Natisone a piedi nudi in acqua; 18 agosto Bagni di foresta.

VALLE DI SOFFUMBERGO

Con la Pro Loco Valle di Soffumbergo sabato 13 agosto camminata in notturna nella frazione di Faedis. Alle 20.30 partenza con i volontari della Pro Loco, per arrivare sul Belvedere con osservazione astronomica dal Balcone sul Friuli insieme al professore Steno Ferluga, astronomo (in collaborazione con Pro Loco Castrum Carmonis, Cormons). A seguire arrivo in piazza a Valle con pastasciutta e anguria. Durata 2 ore e mezza, lunghezza 4 km, dislivello 680/913, difficoltà media. Munirsi di torcia, abbigliamento trekking, amici 4 zampe benvenuti. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

info@prolocovalledisoffumbergo.it 342 6229259 / 338 4620388 / 328 1552046

SAVOGNA

La Pro Loco Matajur di Savogna d'Isonzo propone dal 13 al 15 agosto la Festa di San Lorenzoi e Santa Maria Assunta sul Montemaggiore - Matajur. Tanti eventi, chiosco, musica e pesca di beneficenza.

PORZUS

Il 14 e 15 agosto torna la Festa della Meda (il tipico covone di fieno) a Porzus, dopo la sosta causa pandemia. Due giorni di festa dedicata alla fienagione, artigianato, pittura e passeggiate.

In programma proposte culinarie tipiche friulane, in un contesto di montagna tranquillo con ampi spazi verdi e zone d'ombra sotto gli alberi per concedersi qualche ora di relax. Domenica 14 agosto giornata "lenta" con camminate e laboratori. A Ferragosto viene invece riproposta la storica "gara" della Meda con la partecipazione dei paesani e del pubblico. Chioschi e a seguire tanta musica e festa con dj Monello.

TORREANO

A Masarolis di Torreano con la Pro Loco il 15 agosto pranzo di Ferragosto a base di trota alle 13 nel chiosco in piazza. Prenotazione obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al numero 3387296012.