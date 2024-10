Festa dei 5 anni per il mercato di Campagna Amica a Gorizia

Festa di compleanno per il mercato coperto di Campagna Amica in via IX Agosto a Gorizia. Inaugurata il 19 ottobre del 2019, in linea con la progettualità della Fondazione, la struttura, la prima con queste caratteristiche nel territorio provinciale, compie 5 anni. L’evento sarà caratterizzato anche da una proposta rinnovata, con la birra agricola alla spina e un corner temporaneo di prodotti regionali a marchio Slow Food. Sabato 19, dalle 10.30, per tutti i clienti, taglio di prosciutto cotto e calice di birra.

«Aperto tre volte alla settimana, il martedì pomeriggio e il giovedì e sabato mattina – ricorda il presidente di Coldiretti Gorizia Martin Figelj –, il mercato offre in vendita, direttamente dal produttore, una vasta gamma di prodotti agricoli dell’Isontino e regionali». Dall’ortofrutta di stagione ai suoi trasformati e alle conserve, dai formaggi bio e convenzionali di latte vaccino o caprino ai salumi di suini allevati allo stato brado. E ancora, pollo allevato all’aperto, bivalvi del Golfo, carne di Pezzata Rossa del Fvg, miele del Carso, alle uova di montagna di Malborghetto, lavanda di Gorizia, prodotti del benessere a base di erbe officinali isontine, prodotti di pecora, farine, olio Evo, pane e vino.

Oltre alla vendita diretta, il mercato ha uno spazio interno dedicato all’attività agrituristica per le degustazioni, un’area dedicata ai bambini e un’altra per attività didattiche ed eventi. Eventi tra i quali, la scorsa estate, la prima edizione di “Food Night Good Night – la notte gialla del cibo”, organizzata in collaborazione con la Cassa Rurale del Fvg e Confcommercio Gorizia, che ha coinvolto via IX Agosto con protagonisti i produttori del mercato, i vignaioli di Campagna Amica, l’associazione della Ribolla di Oslavia, alcuni ristoratori della Fipe e i commercianti della via. Il primo appuntamento dopo il compleanno e invece in programma il 29 ottobre dalle 17, in occasione di Halloween, con letture animate e un laboratorio creativo per bambini in collaborazione con la libreria Faidutti e lo studio Doppio Filo.