Festival Onde Mediterranee: il 29 luglio a Gradisca d’Isonzo sbarca il Niccolò Fabi Solo Tour Estate 2023

Ancora un grande nome “d’autore” nell’ambito del panorama musicale italiano per la 27° edizione di Onde Mediterranee, organizzata da Euritmica: il 29 luglio alle 21.30 il Niccolò Fabi Solo Tour Estate 2023, concerto che metterà al centro il suono acustico e leggero della voce, accompagnato da chitarra e pianoforte, toccherà il Friuli Venezia Giulia, sbarcando all’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo (GO). Fabi, cantautore, produttore e polistrumentista, già ospite del Festival nel 2017, nei suoi oltre 25 anni di carriera ha lavorato molto sul rapporto tra parole e musica e si è concentrato sulla divulgazione di tematiche ambientali e sociali, collaborando anche con l’ONG Medici con l’Africa – Cuamm. Un ospite, questo, che ben si inserisce nel contesto di Onde Mediterranee, nato proprio con lo scopo di portare alla luce le mille sfaccettature, ma anche le problematiche, dei paesi del Mediterraneo e del Sud del mondo. Il Festival, dal 2016 dedicato a Giulio Regeni, è realizzato in collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo e il sostegno della Regione FVG, di Promoturismo Fvg, della Fondazione CARIGO e della Bcc Staranzano e Villesse. Con Nick Mason il 20 luglio a Palmanova, Carmen Consoli il 27 e Daniele Silvestri il 28 luglio a Gradisca d’Isonzo, Niccolò Fabi va ad arricchire ulteriormente la rosa di ospiti straordinari del programma musicale di Euritmica in avvicinamento a GO!2025. Le prevendite sono attive già attive sul circuito Ticketone https://www.ticketone.it/