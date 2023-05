Electrolux: Rojc (Pd), Governo renda esplicite sue iniziative

“Il Governo renda esplicita la sua postura a fronte dell’interessamento cinese per l’Electrolux e precisi quali specifiche iniziative, incluso l’eventuale esercizio del Golden Power, intenda assumere al fine di preservare un asset industriale così importante. Accolga e attui al più presto la richiesta delle organizzazioni sindacali di attivare un tavolo di confronto sul futuro del sito produttivo di Porcia”. Lo chiede la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in un’interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dopo i media hanno rilanciato in questi giorni l’ipotesi di una cessione degli stabilimenti Electrolux al gruppo cinese Midea.

“Occorre richiamare il Governo alla massima attenzione – spiega la senatrice dem – a fronte della china che stanno prendendo le relazioni finanziarie e industriali a livello globale tra Electrolux e Midea, con le possibili ricadute sui territori. Il Pd sta seguendo da tempo con gli interventi del segretario Liva e con gli atti in Regione e in Parlamento di Serracchiani. Torniamo a sollecitare formalmente una risposta al ministro Urso, in primo luogo rispetto alla richiesta delle organizzazioni sindacali di istituire presso il ministero un tavolo di settore”.

“La stagnazione del mercato del ‘bianco’ – aggiunge Rojc – accresce le preoccupazioni per i livelli occupazionali e in generale per il futuro di un’azienda strategica per il territorio pordenonese, anche alla luce dell’annuncio da parte dell’azienda di un investimento di 110 milioni di euro nello stabilimento di Susegana (Treviso) per avviare una terza linea produttiva che darà lavoro a cento operai”.