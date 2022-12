Festività natalizie al PAFF! Aperture speciali e Christmas Camp per i più piccoli

Calendario ricco per le feste di fine anno al PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli. Le mostre in corso (The Spirit of Will Eisner, Tony Wolf – Attenti al lupo, Nel segno di Tex di Emanuele Barison e Le incredibili avventure di Luca in Friuli Venezia Giulia) sono visitabili anche nelle giornate festive.

Sabato 24 dicembre, il PAFF! è aperto dalle 10 alle 18, sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio la struttura osserva gli orari consueti (dal martedì alla domenica) dalle 10 alle 20, mentre riposa nei soli giorni di Natale e Santo Stefano.

Ma c’è di più: per festeggiare assieme il mattino del primo giorno del 2023, lo staff accoglie i primi visitatori dell’anno offrendo una gustosa e benaugurante colazione.

Le aperture speciali proseguono nell’Epifania, venerdì 6 gennaio, sempre con orari 10-20.

Ma le attività organizzate nel periodo natalizio non finiscono qui. Per permettere ai bambini di trascorrere in maniera creativa e divertente la pausa scolastica, il PAFF! assieme a Eupolis Studio Associato organizza il Christmas Camp, rivolto a bambini da 6 a 10 anni. Il campus natalizio è un percorso di attività che stimola l’osservazione, la sperimentazione e la creazione in ambito artistico e scientifico. Dalle 9 alle 13, dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio, i bambini vanno alla scoperta delle mostre di Will Eisner e Tony Wolf, delle tecniche artistiche e gli elementi scientifici degli artisti. Le possibilità di accesso sono varie e diversificate, in base alle necessità dei partecipanti che possono frequentare una o entrambe le settimane e beneficiare di sconti per fratelli. Iscrizioni e costi su www.paff.it