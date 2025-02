Fiere del vino: tre appuntamenti per il Friuli Venezia Giulia. Vinexpo Parigi, Düsseldorf a marzo, per arrivare ad aprile a Verona

Parigi, Düsseldorf e Verona: il vino del Friuli Venezia Giulia sarà protagonista in tre delle principali fiere dedicate al settore a partire da domani, con le eccellenze del vitivinicolo a promuovere non solo il comparto, ma l’intero territorio regionale. La Regione sarà dunque presente alle tre manifestazioni grazie allo stand “Io sono Friuli Venezia Giulia” con Ersa (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale), impegnata nella selezione delle imprese vitivinicole che parteciperanno alle tre importanti collettive regionali, così come delle etichette di vino presentate nelle sezioni di degustazione masterclass organizzate nel contesto fieristico, e PromoTurismoFVG, che si occuperà della gestione degli eventi, dell’allestimento degli spazi, del coordinamento e dell’organizzazione dei contenuti proposti, per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese vitivinicole regionali e per valorizzare il Friuli Venezia Giulia anche dal punto di vista turistico grazie ai punti informativi in cui personale dedicato sarà pronto a fornire tutte le informazioni sul territorio, assieme a materiale promozionale, gadget e guide.

PROSSIMA FERMATA: PARIGI

Prima tappa del tour che parte in Francia, nella sua capitale, il Wine Paris & Vinexpo Paris 2025, dal 10 al 12 febbraio al padiglione 6 del Paris Expo Porte de Versailles (stand 6 B190), proporrà in assaggio le eccellenze di 36 imprese, in uno dei momenti per il mondo vinicolo più importanti a livello internazionale. Lo spazio, all’interno dell’esposizione parigina, avrà quattro isole dedicate alla degustazione – gestite dai sommelier a disposizione dei visitatori per illustrare i prodotti e fornire dettagli sulle etichette – e 12 tavoli di contrattazione per le aziende, in cui i produttori potranno presentare i propri vini organizzando gli appuntamenti attraverso un’app dedicata. Nell’area mixology, il vino sarà l’ingrediente principale dei wine-cocktail creati ad hoc per esaltarne la versatilità ed enfatizzarne le caratteristiche in combinazione con distillati del Friuli Venezia Giulia quali gin, amari e altro ancora, da far assaggiare ai buyer provenienti dai maggiori mercati target come Germania, Benelux, Danimarca, Svezia, Regno Unito, Polonia, Repubblica Ceca, Paesi Baltici, Canada, Stati Uniti e non ultimo il Giappone. In accompagnamento ai vini anche una selezione di prodotti locali, un assaggio del territorio che esalta l’enogastronomia regionale. Sempre a Parigi sarà organizzata anche una masterclass, “I vini del Friuli Venezia Giulia”, guidata da Filippo Bartolotta, in programma lunedì 10 febbraio dalle 10 alle 11 al padiglione 4 (Padiglione 4 c/o Room 1 – TheMasterclasses), un viaggio sensoriale tra otto etichette che raccontano la molteplicità e la ricchezza di una regione sorprendente.

IN GERMANIA CON 39 AZIENDE

Il prossimo mese i vini del Friuli Venezia Giulia saranno in vetrina al ProWein di Düsseldorf, dal 16 al 18 marzo, con una rappresentanza di 39 imprese vitivinicole presenti al padiglione 15 (stand n. 15 E32) per promuovere la varietà delle produzioni regionali. I produttori potranno così illustrare ai buyer la propria offerta, mentre all’interno dell’“Enoteca regionale” sarà possibile degustare le specialità in mescita grazie alla guida di sommelier professionisti. Come a Parigi, anche in Germania sarà presente un infopoint per valorizzare al meglio il territorio regionale, presentato ai visitatori anche attraverso alcuni assaggi di specialità gastronomiche regionali create appositamente per l’occasione.

Due gli eventi in calendario lunedì 17 marzo: dalle 14 alle 15 (Hall 12 D02) la masterclass “I vini del Friuli Venezia Giulia”, a cura del professor Paolo Sivilotti, proporrà un percorso in degustazione di sei etichette “figlie” di un territorio unico in cui, Alpi, Adriatico, colline e pianure, tra microclimi e terreni differenti, danno vita alle eccellenze vinicole di questa regione. Al termine della giornata, a partire dalle 18.00, allo stand di PromoTurismoFVG sarà organizzato un “Welcome event” riservato ai professionisti del settore con musica dal vivo con deejay e verrà offerta una proposta di prodotti locali.

VERSO VERONA: 90 IMPRESE VITIVINICOLE DAL FVG

Il Friuli Venezia Giulia non mancherà a Verona, dal 6 al 9 aprile, a Vinitaly per la fiera di settore più importante d’Italia e riferimento internazionale del vino affiancando, per la prima volta, alla collettiva presente nel padiglione 6 una collettiva di imprese vitivinicole Bio nell’apposito padiglione organizzato dalla Fiera di Verona. Saranno in tutto 90 le imprese vitivinicole del territorio del Friuli Venezia Giulia che parteciperanno alla manifestazione in collettiva regionale e alle quali la Regione con PromoTurismoFVG ed Ersa sarà in prima fila con grandi novità e il nuovo allestimento “Io sono Friuli Venezia Giulia”.