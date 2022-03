Film e seminari sul cinema da giovedì a Gorizia

Tanti gli appuntamenti dedicati al cinema che il Kinoatelje proporrà in questo primo scorcio di primavera. Si parte giovedì 24 marzo alle 18 al Kinemax di Gorizia con la proiezione del documentario muto La battaglia dall’Astico al Piave musicato dal vivo. L’evento fa parte anche del programma del Convegno Internazionale di Studi di Cinema FilmForum organizzato dall’Università di Udine. L'organizzazione vede coinvolti il Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, la Cineteca del Friuli, il Palazzo del Cinema – Hiša filma e il Kulturni dom di Gorizia.

Il film, realizzato dal Regio esercito italiano nel 1918, è un resoconto illuminante delle condizioni strazianti sul fronte italiano durante la campagna che segnò la caduta dell’Impero austro-ungarico. Il documentario testimonia, in particolare, gli eventi accaduti tra il 14 e il 30 giugno 1918 che decisero l’esito della seconda battaglia sul Piave. Tra i vari momenti filmati, possiamo trovare il volo su Vienna guidato da Gabriele D’Annunzio, la resa degli Austro-Ungarici e l'annuncio della vittoria da parte del generale Armando Diaz.

Durante la proiezione del documentario il famoso musicista e compositore sloveno Zlatko Kaučič curerà l’accompagnamento musicale dal vivo.

Il film, che proviene dal fondo Simonelli, custodito dal Kinoatelje, è stato oggetto di un complesso progetto di restauro affidato all'Università degli Studi di Udine che ha voluto ricostruire la versione originale italiana, rintracciando e recuperando copie d'epoca, master, duplicati negativi e sequenze mancanti grazie alla collaborazione di diversi partner. Il progetto ha potuto godere del supporto del MiC, che ne ha riconosciuto la grande rilevanza per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale.

Prosegue il ciclo di formazione gratuito per il management culturale

Continua invece ad aprile il ciclo di formazione professionale nel campo del management culturale che l'istituto Motovila organizza in collaborazione con il Centro per la creatività, il Kinoatelje e la Capitale europea della cultura Nova Gorica/ Gorizia GO! 2025. Il prossimo incontro è previsto per il 5 aprile a Nova Gorica ma anche online. Sarà presente Inês Câmara che parlerà di come rendere la cultura più accessibile a un pubblico diversificato. Ci sono ancora posti disponibili sia per il seminario online che per la partecipazione in presenza al seminario interattivo. L'incontro si svolgerà in inglese.

Ciclo di classici del cinema sloveno a Gorizia

Il Kinoatelje, in collaborazione con il Centro cinematografico sloveno, organizza ad aprile anche un ciclo di proiezioni di film classici del cinema sloveno (con sottotitoli in italiano) al Kinemax di Gorizia.

Il primo titolo in programma il 7 aprile è La valle della pace (Dolina miru, 1956), film diretto da France Štiglic. A seguire Tistega lepega dne (1962) dello stesso autore, il 21 aprile. Il 28 aprile si chiude con Sedmina (1969) del regista Matjaž Klopčič. Tutti le proiezioni inizieranno alle 20 (ingresso gratuito).