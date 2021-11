E vabbè, l’opposizione protesta e chiede (finalmente) le dimissioni dell’assessore codroipese. Numeri non corretti sui letti di terapia intensiva, incasinamento organizzativo del presidio ospedaliero goriziano, mascherine farlocche acquisite dalla Regione, sembrano essere i temi della richiesta. Al momento è questo ciò che conosciamo della “manageriale” gestione sanitaria della nostra regione attuata dal serioso assessore.

Ma già si sente in giro la sua ineffabile sicumera che ci rassicura dei seguenti fatti: che i numeri sono un problema di rapporti con i centralisti romani; che a Gorizia sono tutti analogici; che la fornitura delle mascherine non l’ha predisposta lui. Resterà lì, ci scommetto.

Zihal