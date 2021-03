Fino al 15 marzo è possibile aderire al bando per i Comuni “FVG in movimento. 10mila passi di Salute”

Con una nota Federsanità ANCI FVG ricorda a tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia ( esclusi i 38 Comuni che hanno partecipato al primo bando) che per aderire al secondo Bando “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di Salute” c’è tempo fino a lunedì prossimo 15 marzo. Il progetto "FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di salute" è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, realizzato da Federsanità ANCI FVG, in collaborazione con la Direzione centrale Salute, il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine e Promoturismo FVG. "FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di salute" è progetto che incentiva percorsi di Salute, dal mare ai monti, laghi, fiumi e colline, alla scoperta dei tesori della nostra regione. 10.000mila passi di Salute, è l’attività motoria media quotidiana raccomandata dagli esperti di Salute, certo, non tutti riescono a praticarla quotidianamente, ma almeno come impegno/obiettivo è una “buona abitudine” che fa bene alla salute fisica e al benessere generale, anche psicologico, delle persone e aiuta a prevenire molte malattie cardiologiche, polmonari, sovrappeso e obesità, diabete, etc. Oggi, poi, con i moderni device ( cellulari e orologi) tutti possiamo facilmente monitorare i m./passi che ogni giorno facciamo. Si tratta di un’attività facile e accessibile per tutti, da praticare all’aperto, ovunque e in grande libertà di orari e luoghi, ancor più piacevole nella bella stagione, ma non solo.

