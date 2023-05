Flirtango. Musica & immagini da Buenos Aires

Sesto e ultimo appuntamento per il Festival Udine Castello organizzato dagli Amici della Musica.

Mercoledì 31 maggio, alle ore 17 in Sala Ajace, l’Arte Chamber Soloists “Flirtango” ci porta nel cuore dell’Argentina, con un trascinante programma dal titolo “Immagini da Buenos Aires”. Carla Mulas Gonzales violino, Mariano Navone bandoneon, Alessia Rorato pianoforte, Natalia Meyer voce, chitarra, percussioni e Raoul Dousset flauto propongono pagine di Piazzolla, Juan Carlos Howard, Roberto Zerrillo e Cholo Montironi.

Il Festival Udine Castello, che fa parte della European Festival Association, è organizzato con il sostegno del Ministero dei beni culturali, Regione FVG, PromoTurismo, Comune di Udine, Fondazione Friuli, ARLeF, ERT, Confindustria e Club per l’Unesco di Udine.