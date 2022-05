Formazione tecnica superiore: Venerdì a Gorizia gli studenti incontrano le aziende partner nei percorsi Its Arredo

Si terrà il 13 maggio a Gorizia, all’Isis Galilei-Fermi-Pacassi di via Puccini (Sala Europa, dalle 10.30), l’incontro tra studenti e mondo del lavoro e della formazione superiore nel settore arredo. L’iniziativa è promossa dal MITS (Fondazione Malignani Nuove Tecnologie per il Made in Italy), in collaborazione con il Liceo Artistico Sello di Udine e l’Ires Fvg. Saranno coinvolti gli studenti degli ultimi anni dell’Isis goriziano e del Liceo Artistico cittadino Max Fabiani per ascoltare, direttamente dalle aziende partner dei progetti Its del settore arredo, i fabbisogni professionali a partire dai quali è stata definita l’offerta formativa in partenza dal prossimo autunno, con particolare riferimento alle figure strategiche del progettista dell’arredo navale, nautico e della ricettività e all’ecodesigner. Per l’occasione, saranno testimonial aziendali Davide Franceschi di Fincantieri, Simonetta Greco di Maritime technology cluster Fvg e Cristina Salvador e Paolo Venuti per l’Azienda Trudi – Gruppo Giochi Preziosi. Durante la mattinata, verrà anche presentato da Laura Squeraroli il Project Work Abitacolo 4.0 miglior progetto ITS 4.0 nel 2021. Prima dell’incontro con le aziende, è in programma un approfondimento sulle opportunità offerte dal sistema Its regionale a partire dall’intervento di Ketty Segatti, vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Fvg. A seguire gli interventi di Ester Iannis, direttore del MITS, per un approfondimento sulle opportunità offerte dalla MITS Accademy e di Rossella Rizzatto, dirigente scolastica del Liceo Sello, con specifico riferimento alla formazione Its collegata al settore arredo. Completerà la presentazione Marco Pascolini, vicepresidente dell’Ires Fvg, con i dati sulla capacità di inserimento lavorativo garantita dai corsi Its ai propri allievi e allieve.

LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY

Giovedì 13 maggio 2022 dalle ore 10.30

ISIS Galilei/Fermi/Pacassi - Sala Europa, Via G. Puccini, 22 34170 Gorizia

Programma

10.15 Registrazione partecipanti

Prima parte

Saluti istituzionali

dott. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia e prof. Alessandro Puzzi, dirigente scolastico ISIS Galilei di Gorizia

Introduzione al sistema ITS regionale

dott.ssa Ketty Segatti, Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione FVG

La Fondazione MITS Accademy si presenta

prof.ssa Ester Iannis, direttore Fondazione ITS per il Made in Italy (MITS)

Gli indicatori di inserimento lavorativo degli ITS

dott. Marco Pascolini, vice Presidente IRES FVG

Gli ITS del settore Arredo della Fondazione MITS

prof.ssa Rossella Rizzatto, dirigente scolastica Liceo Artistico Sello di Udine

Seconda parte

Le aziende partner si presentano:

Fincantieri Spa

dott. Davide Franceschi

Maritime technology cluster FVG

dott.ssa Simonetta Greco

Trudi Spa – Gruppo Giochi Preziosi,

dott.ssa Cristina Salvador e dott. Paolo Venuti

Work in progress

La buona prassi del Project Work: Abitacolo 4.0 vincitore del 1° premio nazionale 2021

arch. Laura Squeraroli, docente del Project Work