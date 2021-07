Fotovoltaico: domani partono banchetti per raccolta firme per legge regionale

Dopo esser stata lanciata sulla piattaforma www.change.org è partita anche in presenza la raccolta delle firme per chiedere una legge regionale che normi e tuteli l'ambiente e regoli i parchi fotovoltaici a terra in zone naturali e agricole. Sabato 31 luglio si terranno i primi banchetti organizzati dal Partito democratico a Udine dalle 9.00 alle 11.00 al mercato di viale Vat, a Tarcento in piazza Libertà dalle 9.00 alle 12.00, a Cividale del Friuli in Corso Mazzini dalle 10.00 alle 13.00, a Pasian di Prato in via Roma 15 (sede PD) dalle 10.00 alle 13.00. “C’è notizia di domande per oltre 2000 ettari quasi tutti su terreni naturali ed agricoli, e la sfida delle energie rinnovabili – rende noto il Pd - è di tutti, ma non può essere vinta a discapito del consumo di suolo, dei terreni naturali ed agricoli e del nostro paesaggio”.