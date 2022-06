Friuli Innovazione: Stefano Casaleggi nominato nuovo Presidente. L’ente accelera verso un modello più competitivo e vicino alle imprese

Si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci di Friuli Innovazione, all’ordine del giorno la nomina del nuovo Presidente e l’approvazione delle linee strategiche di sviluppo. “ A seguito del rinnovamento societario ho guidato Friuli Innovazione per il tempo necessario al completamento della transizione e la definizione del piano strategico. Oggi passo il testimone a Stefano Casaleggi che avrà il compito di realizzare la nuova strategia voluta dai Soci con l’obiettivo rafforzare la presenza di Friuli Innovazione nell’ecosistema regionale dell’innovazione” commenta così il Presidente uscente Dino Feragotto. L'assessore regionale alle Finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli ha espresso “un ringraziamento particolare all’intera squadra di Friuli Innovazione che, sotto la guida di Dino Feragotto, ha contribuito a far crescere ulteriormente la società e anche a rafforzare la sinergia con Carnia Industrial Park, dopo la recente fusione per incorporazione con il consorzio Innova FVG e l’espansione nel sito industriale di Amaro, e di conseguenza allo sviluppo dell’area montana. Auguro quindi a Stefano Casaleggi di poter proseguire nel lavoro iniziato, dando alla società un’ulteriore spinta per essere protagonista nella crescita del territorio regionale”. L’Assessore Zilli ha anche evidenziato come “le sfide del Pnrr e della Programmazione Europea pongono al centro l’importanza dell’innovazione e della collaborazione tra un sistema di elevate competenze strategiche come Friuli Innovazione e il tessuto economico della nostra Regione, con l’obiettivo di fornirgli tutti gli strumenti necessari per essere pronto a cogliere prospettive e possibilità di ulteriore sviluppo”. Il documento approvato, tenendo conto delle esperienze maturate negli anni, definisce per Friuli Innovazione traiettorie di sviluppo coerenti con la strategia di sviluppo regionale (RS3). “Auspichiamo che il nuovo piano industriale di Friuli Innovazione, approvato oggi dall’Assemblea dei Soci, possa contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio, valorizzandone le considerevoli potenzialità” ha dichiarato la Presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo. Il neo Presidente di Friuli Innovazione, Stefano Casaleggi ha commentato “onorato per la fiducia, siamo pronti ad implementare un piano di sviluppo ambizioso. Ritengo che nel prossimo futuro sarà determinante mettere a sistema le forti competenze metodologiche del Team di Friuli Innovazione con le linee di specializzazione approvate dall’Assemblea”.