Oggi inaugurazione laboratori IOT Università di Udine

Un nuovo gruppo di laboratori dell’Università di Udine dedicati alla frontiera più avanzata dell’innovazione tecnologica e dell’Internet of Things saranno inaugurati oggi, mercoledì 22 giugno, alle 11, negli spazi dell’Uniud Lab Village – Modulo 6 (via Sondrio 2, Udine). Questi laboratori raccolgono in un unico ambiente competenze sperimentali diverse appartenenti al Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura. Lo scopo è consentire una più diretta e costruttiva interazione tra il territorio e l’università, le aziende e le start up innovative insediate nel nuovo modulo del Lab Village. All’inaugurazione interverranno: il rettore dell’Ateneo friulano, Roberto Pinton; l’assessora regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia; il direttore della Fondazione Friuli, Luciano Nonis; il sindaco di Udine, la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, e il direttore del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura, Alessandro Gasparetto. I laboratori saranno presentati da Luca Casarsa e Francesco Trevisan, rispettivamente referente per l’Uniud Lab Village e delegato per la ricerca del Dipartimento. L’Uniud Lab Village è l’area infrastrutturale in cui l’Università di Udine concentra gran parte dei laboratori tecnologici, ospita centri di progettazione e sviluppo di imprese industriali, nonché laboratori per fare didattica e formazione a diversi livelli. Obiettivo del villaggio tecnologico dell’Ateneo è integrare il mondo della ricerca con le aziende del territorio per definire progettualità congiunte, formative e di trasferimento tecnologico contribuendo a dare risposte più puntuali alla necessità di innovazione del sistema produttivo regionale.