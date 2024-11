Friulsider S.p.A. annuncia la fusione per incorporazione di SI. COP Etanco S.r.l.

Friulsider S.p.A., azienda friulana di riferimento internazionale nella progettazione e produzione di fissaggi, annuncia con una nota stampa, la fusione per incorporazione di SI. COP Etanco S.r.l., con effetto a partire dal 1° novembre 2024. Questa operazione segna un passo strategico fondamentale all’interno di un processo di espansione e consolidamento della presenza in Europa da parte del gruppo Simpson Strong-Tie, la multinazionale americana che ha acquisito Etanco nel 2022.

SI. COP Etanco S.r.l. è la filiale italiana del Gruppo Etanco, azienda specializzata nel settore dell’involucro edilizio, in particolare nella fornitura di fissaggi e accessori per coperture e facciate ventilate. La fusione è parte di una serie di sinergie operative messe in atto per ottimizzare i processi aziendali e valorizzare ulteriormente la presenza del gruppo Strong-Tie nel mercato europeo.

Friulsider, che costituisce il polo principale per la Regione Sud del Gruppo Strong-Tie, si distingue per il suo ruolo centrale nel mercato e per il suo storico radicamento in Friuli, con un fatturato che sfiora i 60 milioni di euro e che supera i 180 dipendenti. Grazie ai recenti investimenti che hanno permesso l’ampliamento dello stabilimento di San Giovanni al Natisone (UD), il sito è stato potenziato sia dal punto di vista produttivo che logistico, diventando il centro di eccellenza europeo per gli ancoranti. Questo ampliamento è stato pensato anche per accogliere la business unit di Etanco, ottimizzando i flussi operativi e gestionali

“Sono orgoglioso di comunicare questo importante passo per la Società; la fusione con SI. COP Etanco S.r.l. rappresenta un’opportunità per migliorare ulteriormente l’efficienza e la competitività del nostro Gruppo, soprattutto in un settore come quello dell’involucro edilizio, che offre importanti prospettive di crescita grazie alla sua rilevanza in ambito di sostenibilità e efficienza energetica,” ha dichiarato Fabrizio Tofoni, che a partire dal 1° novembre 2024 assumerà il ruolo di Amministratore Delegato della branch. Tofoni, che dal 2021 ha guidato le attività di vendita e marketing in Friulsider, ha svolto un ruolo chiave durante l’acquisizione di Etanco da parte di Simpson Strong-Tie e continuerà a favorire l’integrazione e lo sviluppo del business nei prossimi anni.

COP Etanco, con sede operativa a Milano e un team specializzato in supporto tecnico e commerciale, continuerà a operare mantenendo i contatti e il servizio ai propri clienti. L’offerta a marchio Etanco resterà invariata, garantendo continuità nelle relazioni con la clientela e preservando i due distinti canali distributivi: Friulsider opera principalmente tramite una rete di agenzie a livello nazionale, mentre Etanco segue una strategia di distribuzione diretta.

Con la fusione, Friulsider mira a rafforzare la propria competitività, sfruttando le sinergie tra le due realtà per ampliare il portfolio prodotti e sviluppare nuove opportunità di crescita. Grazie alla chiara visione strategica e agli investimenti in atto, l’azienda è pronta a consolidare la sua posizione di leadership nel mercato italiano ed europeo fino al 2030.