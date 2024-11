Progetto SiFaRete per supportare al meglio le persone anziane della nostra regione

Sostenere la fragilità dell’anziano è la prerogativa del progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Si.Fa.Rete”, che vede la collaborazione attiva di partner del Terzo Settore quali ACLI FVG, Associazione Aulòs, Caritas e Associazione de Banfield.

Giunta al suo secondo anno di attività, si tratta di una co-progettazione nata con l’obiettivo di sostenere al meglio le persone anziane della nostra regione e sperimentare buone pratiche da applicare attivamente per la loro assistenza. Il progetto prevede numerose attività sul territorio regionale racchiuse all’interno di tre specifiche aree di intervento: la presa in carico precoce delle persone anziane fragili, il potenziamento di interventi a supporto di anziani e dei loro caregiver, la formazione per i caregiver e l’informazione alla cittadinanza.

È in corso in queste settimane nell’udinese, tra Udine e Pasian di Prato, un percorso di formazione aperto a tutta la popolazione residente, con un ciclo di incontri formativi gratuiti, dedicati in particolar modo ai caregiver ma aperti a tutta la cittadinanza, per imparare a prendersi cura di una persona anziana con fragilità, dagli aspetti burocratici a quelli relazionali. Nel corso degli incontri si vuole rispondere alle domande più frequenti che le famiglie si fanno intorno a queste tematiche: che cosa significa “persona anziana fragile”? Come prendersene cura? Quali sono i costi dell’assistenza? E quali i benefeci economici che si possono richiedere? Ancora, che cos’è una demenza? Da che cosa la riconosciamo?

Dopo i primi due appuntamenti nel mese di ottobre a Pasian di Prato, è in programma domani, martedì 5 novembre, alle 17.30 il primo appuntamento a Udine, organizzato alla parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”, presso l’Oratorio Nuovo (con accesso in via Cividale 222), dove di parlerà della comunicazione con l’anziano fragile per comprendere e poter affrontare il delicato compito di entrare in comunicazione con le necessità dell’anziano che vive momenti di fragilità e decadimento cognitivo.

Mercoledì 6 novembre nuovo appuntamento a Pasian di Prato (Centro Polifunzionale di Colloredo di Prato in via Asilo 5) con l’incontro Suono, musica e abilità cognitive nell’anziano fragile. Gli ultimi due incontri sono previsti ancora a Udine il 12 e 19 novembre, sempre alle 17.30 alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù. Si parlerà, rispettivamente, di Normativa e supporti economici e di La rete di comunità a sostegno dell’anziano in situazioni di fragilità. Per iscriversi agli incontri gratuiti è sufficiente contattare il numero 339.7731201 o scrivere una mail a: info@sifarete.it

Il progetto è realizzato con la collaborazione di Comune di Udine, Ente Gestore Servizio Sociale dei Comuni Ambito Territoriale “Friuli Centrale“, e Comune di Pasian di Prato con Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale