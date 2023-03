Furio Honsell annuncia interrogazione in merito alla bocciatura da parte della Regione Fvg alla domanda di contributo per il Teatro Club Udine

“Ho appreso da notizie di stampa che la domanda di contributo dalla Regione per gli incentivi triennali al Teatro Club Udine è stata bocciata con una motivazione, da parte della Commissione di valutazione, secondo cui il progetto del Teatro Club non avrebbe abbastanza “tradizione culturale” da meritarsi il massimo del punteggio. Considerando che l’associazione ha invece contribuito a fondare il teatro in città fin dalla sua fondazione nel lontano 9 novembre 1960, dando anche i natali al Palio Teatrale Studentesco, ho deciso di interrogare la Giunta Regionale per capire quale sia la ratio della bocciatura chiedendo nel contempo che la decisione venga riesaminata. Intanto tutta la solidarietà ai dirigenti del Teatro Club che giustamente rivendicano “l’orgoglio e l’onore di chi come Rodolfo Castiglione e Ciro Nigris prima e Angela Felice poi, si sono battuti per creare quello che Teatro Club è: la culla del teatro in città e per le giovani generazioni”. Così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG e candidato capolista nelle circoscrizioni di Udine, Pordenone e Trieste.