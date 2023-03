A Trieste incontro elettorale di Alleanza Verdi Sinistra Italiana con Possibile e Reti Civiche

Presso l’Antico Caffe S.Marco di Trieste sì è tenuto l’incontro organizzato dalla lista Alleanza Verdi Sinistra Italiana con Possibile e Reti Civiche per la presentazione dei candidati nella circoscrizione di Trieste. Per l’occasione era presente il Senatore Marco Boato, coPresidente del Consiglio Federale Europa Verde, invitato ad una conversazione su Alexander Langer e la transizione ecologica. La capolista Tiziana Cimolino già co-portavoce dei Verdi del Friuli Venezia Giulia e impegnata come medico per l’ambiente, ha presentato i candidati: Francesco Foti editore di People e co-fondatore di Possibile; Giada Haipel naturalista e impegnata nel mondo dell’associazionismo, Maria Cristina Marzola di Sinistra Italiana con un’esperienza nel sindacato dei trasporti, nelle politiche di genere e nella cultura fotografica; Guido Caufin appassionato di Trieste, Maria Orel detta Serena candidata nella lista come rappresentante del Partito Socialista con lunga esperienza nel mondo della scuola; Morris Čok studente in ambito ambientale ecologico e portavoce dei Giovani Europeisti Verdi del FVG; Franco Strain imprenditore attento alle problematiche ambientali, rappresentante della minoranza slovena assieme a Morris. Esponendo le priorità su cui intendono impegnarsi, tutti i candidati convergono soprattutto su ambiente, lavoro e salute, sottolineando che la questione ambientale e le altre tematiche del programma sono tutte strettamente legate. Tra i punti più rilevanti del programma elettorale, sono stati evidenziati: la sanità che in Friuli deve essere pubblica, gratuita e di qualità; i trasporti che in regione devono diventare gratuiti, favorendo la ferrovia anziché la gomma; l’istruzione, salvaguardare il diritto allo studio azzerando le tasse universitarie e calmierando gli affitti studenteschi; il lavoro, favorire una occupazione buona e sicura aumentando la prevenzione e combattendo lo sfruttamento e le discriminazioni di genere; Ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici è la nostra priorità incentivando l’economia circolare, semplificando le norme Green e favorendo le energie rinnovabili; Diritti, la tutela dei diritti naturali e dei diritti civili e aumentare gli investimenti contro la povertà culturale. Come scrisse Alexander Langer, forse il più grande ambientalista italiano del Novecento … “Ed occorre, perciò, rovesciare, culturalmente e politicamente, gli attuali modelli di sviluppo che non mettono al centro la dignità della persona, ma il profitto e l’idea che possa consolidarsi una società nella quale si possa fare a meno di valori come la lentezza, la gentilezza e la mitezza”. A partire da lunedì, per le tre prossime settimane, tutti i candidati saranno impegnati nei gazebi allestiti nei vari rioni di Trieste, per incontrare le cittadine e i cittadini e illustrare loro programma elettorale.