Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG sulla “nuova” giunta Fedriga

“Le nomine di Fedriga non sono una sorpresa in entrambi i sensi. Non ci sorprendono e sono delle riconferme. A loro vanno gli auguri di buon lavoro ma esprimo profonda delusione, soprattutto per la delega alla sanità e quella all’ambiente. La prima aggraverà la situazione in sanità e peggiorerà ulteriormente il clima aziendale che ha fatto fuggire tanti professionisti dal settore pubblico. La seconda avrà come conseguenza l’assenza di programmi e strategie concrete per la

sostenibilità e il contrasto ai mutamenti climatici.” Così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG.