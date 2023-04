Giunta Fvg, M5s: “conferma Riccardi è dimostrazione fallimento sanità regionale”

La conferma di Riccardi alla guida della disastrata sanità regionale è conferma della incapacità di gestione di un comparto vitale della regione chinato al solo gioco della politica che dimostra ancora una volta che i problemi non si risolvono e che si gioca sulla pelle dei cittadini. Lo afferma il gruppo regionale del MoVimento 5Stelle Fvg. Stessa cosa si può dire per la ricomparsa di Bini per l’economia regionale che sconta casi di crisi e decrescita.