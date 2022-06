Furio Honsell: “Orrore e profondo dolore suscita la nuova notizia di un femminicidio avvenuto nella nostra regione”

"Orrore e profondo dolore suscita la nuova notizia di un femminicidio avvenuto nella nostra regione." Si esprime così Furio Honsell sul tragico femminicidio di Elena Molaro avvenuto a Codroipo. "Il numero dei femminicidi non accenna a diminuire. Tutti, e in particolare i servizi sociali e di protezione sociale, sono chiamati ad intervenire per prevenire queste tremende tragedie che fanno troppe vittime. È chiaro che l'allentarsi delle reti sociali nelle nostre comunità è anche responsabile dell'incapacità di cogliere i segnali precoci." "Ma - conclude Honsell - è soprattutto sul piano culturale ed educativo che c'è la radice del problema. La nostra è una società che ancora tollera, minimizza o addirittura giustifica, atteggiamenti di poco rispetto nei confronti delle donne, come è avvenuto purtroppo anche recentemente."