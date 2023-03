Furio Honsell sulla Giornata internazionale della donna: “Garantire pari opportunità e contrastare le disuguaglianze di genere”

“Garantire pari opportunità e contrastare le disuguaglianze di genere sono tra i principi fondamentali che ispirano il programma della nostra lista: Open Sinistra FVG. Siamo infatti l’unica lista in queste elezioni regionali che pone anche nel proprio simbolo tale impegno. È sufficiente valutare i dati sulle disparità salariali soprattutto a parità di istruzione e rilevare la correlazione tra lavoro femminile e numerosità delle famiglie, per capire quanta strada ci sia ancora da fare e quanti falsi miti ancora gravino sulle politiche di genere.

La tutela delle lavoratrici donne, attraverso strategie di conciliazione e l’incremento dell’efficacia dei servizi, sono e saranno sempre al centro della nostra azione.”

Così si è espresso Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG e candidato per tale lista nelle circoscrizioni di Udine, Pordenone e Trieste.