Primi master manager aziende sportive, venerdì cerimonia diplomi

Si terrà all’auditorium dello stadio Friuli – Dacia Arena, venerdì 10 marzo, alle 15, la cerimonia di consegna dei primi master in “Amministrazione e gestione delle aziende sportive” dell’Università di Udine. L’incontro, coordinato dalla direttrice del master Michela Cesarina Mason, si aprirà con i saluti, per l’Ateneo friulano, del prorettore Andrea Cafarelli e del direttore del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, Marcellino Gaudenzi; del presidente del Coni Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin, e del direttore generale dell’Udinese Calcio, Franco Collavino. Seguirà l’intervento di Bruno Pizzul, maestro di giornalismo sportivo, intitolato “Viaggio nelle telecronache sportive”. Pizzul è stato laureato honoris causa dall’Ateneo friulano nel 2015 in “Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni”. In conclusione la consegna dei diplomi dei partecipanti alla prima edizione del master. Assieme alla direttrice Mason parteciperanno i componenti del consiglio del master, Eugenio Comuzzi, Andrea Garlatti, Paolo Fedele, Stefano Lazzer e Filippo Zanin. Grazie al master si arricchisce dunque l’offerta formativa dell’Università di Udine in ambito sportivo. Oltre ai corsi di laurea triennale in Scienze motorie e magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, c’è ora la possibilità di seguire un percorso specifico e qualificato per potenziare le competenze in aree manageriali applicate all’ambito sportivo.